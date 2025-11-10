Cháru uvedú do Siene slávy NHL. Je superčlovek a to v mnohých ohľadoch, hovorí majiteľ Bostonu

BRATISLAVA. Hokejová sieň slávy v Toronte bude mať v pondelok večer osem nových prírastkov a jeden z nich bude aj slovenský.
Zdeno Chára sa dostane do skupiny vyvolených v najskoršom možnom termíne už tri roky po ukončení kariéry.
Je to najlepší dôkaz o výnimočnosti nenapodobiteľného obrancu s prezývkami Big Z alebo Obor na korčuliach.
Pocta pre 48-ročného Cháru vôbec nie je prekvapenie. Svojho času bol jeden z piatich najlepších obrancov na svete, o čom svedčí aj jeho šesť nominácií na Norrisovu trofej pre najlepšieho beka NHL.
Získal ju iba raz (2009), lebo mal vo svojej dobe mimoriadne zdatného konkurenta - Švéda Nicklasa Lidströma.
Práve Lidström sa stal prvým európskym kapitánom, ktorý zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár s klubom NHL - v Detroite 2008. Chára ho nasledoval ako kapitán Bostonu v roku 2011.
Boston vyradí dres s číslom 33
Trenčiansky rodák si v máji prešiel podobnou ceremóniou počas svetového šampionátu v Štokholme, kde ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie.
Už tam sa nahlas hovorilo o tom, že tento rok ho čaká aj uvedenie medzi hokejovo "nesmrteľných" v kanadskom Toronte a po oficiálnom oznámení sa to aj potvrdilo.
V lete sa dostal aj do dvorany Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Aby toho nebolo málo, tak v januári 2026 klub Boston Bruins vyvesí pod strechu svojej arény TD Garden dres s číslom 33 práve na počesť Cháru.
Tradičný americký klub medzičasom pristúpil k angažovaniu 48-ročného legendárneho Slováka na pozíciu poradcu a mentora pre hokejové operácie.
Kandidáti získali aspoň 75 percent hlasov
Rovnaká pocta ako Chárovi sa tento rok ujde aj ďalšiemu legendárnemu obrancovi Duncanovi Keithovi a tiež útočníkom Joeovi Thorntonovi a Alexandrovi Mogiľnému.
Druhú polovicu zverejnenej osmičky mien tvoria tri ženy a dvaja muži. Ide o bývalé reprezentantky Kanady a USA Jennifer Botterillovú a Briannu Deckerovú, resp. bývalú trénerku a neskôr generálnu manažérku kanadskej hokejovej reprezentácie Daniéle Sauvageauovú.
Rovnako v kategórii "budovateľ" ocenia aj bývalého trénera Bostonskej univerzity Jacka Parkera.
"Kandidáti museli získať od výberovej komisie aspoň 75 percent hlasov, aby boli uvedení do Siene slávy.
V jednom roku môžu byť uvedení maximálne štyria hráči na hokejovom dôchodku, dve hráčky na dôchodku, dvaja alebo jeden hokejový budovateľ a tiež jeden funkcionár na dôchodku," napísal oficiálny web NHL.
Chára je superčlovek
Vyše dvojmetrový Chára odohral v NHL neuveriteľných 1680 zápasov, čo je historicky najviac medzi obrancami. V rokoch 1997 - 2022 pôsobil v tímoch New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins a Washington Capitals.
Robustný bek s dôrazom na defenzívnu hru nazbieral 680 bodov za 209 gólov a 271 asistencií.
Jeho priemerný čas v kariére na ľade v zápasoch NHL bol 23:33 minúty a v roku 2011 zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár ako kapitán Bostonu.
"Chára je superčlovek a to v mnohých ohľadoch. Nie je to len o jeho hokejových zručnostiach a výške, ale aj o ľudskosti a rešpekte k spoluhráčom, fanúšikom aj celej hokejovej komunite.
Nie je prekvapenie, že ho vybrali v najskoršom možnom termíne, pretože je skutočne výnimočný. Bruins mali šťastie, že ho mali vo svojom tíme a získali s ním Stanleyho pohár," povedal majiteľ tímu Boston Bruins Jeremy Jacobs podľa webu NHL.