VIDEO: Nebola to žiadna delovka. Z poslednej strely Cháru bol gól

BRATISLAVA. Prebiehala posledná minúta tretej tretiny a pre hráčov New Yorku Islanders aj celej sezóny. Šanca na postup do play off či na vylepšenie si svojho umiestnenia bola preč. Navyše, po tom ako Steven Stamkos zavŕšil hetrik, strácali zverenci Barryho Trotza dobre rozohraný zápas. Zo stavu 3:1 po dvoch tretinách bolo zrazu 3:5. Napriek tomu v závere duelu ešte Islanders siahli po hre bez brankára a na ľade bol aj slovenský obranca Zdeno Chára. Mathew Barzal posunul puk k modrej čiare, no trenčiansky rodák nepredviedol svoju klasiku delovku.

Počkal si kým Zach Parise zakryje výhľad brankárovi Andrejovi Vasilevskému a strelou švihom ho prekonal. Okamžite mu to vyčarovalo úsmev na tvári. VIDEO: Posledný gól slovenského obrancu Zdena Cháru v NHL

Po góle aj po stretnutí sa UBS Arenou ozývalo "Chára, Chára". "Neviem to ani opísať. Po tele mi behali zimomriavky. Boli to krásne momenty. Budem si to vážiť do konca života," povedal vtedy Zdeno Chára. "Bol to špeciálny moment. V góle je symbolika za všetko, čo Big Z počas kariéry dokázal. Je jeden z najväčších lídrov, akých som v hokeji videl.

Za viac ako dvadsať rokov kariéry obetoval tejto hre všetko a je skvelé, že dal na konci gól," dodal po zápase jeho spoluhráč Anders Lee. Komentátor po strelení gólu povedal, že to môže byť posledný zápas v Chárovej kariére. Ten o jej pokračovaní, respektíve o jej konci dlho uvažoval. Napokon v utorok 20. septembra uviedol, že podpíše jednodňový kontrakt s Bostonom Bruins a ukončí kariéru, v ktorej sa tešil aj zo zisku Stanleyho pohára.