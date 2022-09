Gigant i legenda končí. Chára má namierené do Siene slávy (ohlasy médií)

nhl.com: "Chára odchádza z NHL, podpíše jednodňovú zmluvu s "Bruins". Počas svojej kariéry hral za štyri tímy, ale za žiadny tak dlho a dobre ako za Boston. Bol kapitánom Bruins v 14 sezónach a tri razy ich priviedol do finále o Stanleyho pohár (2011, 2013, 2019). V roku 2011 dokonca vyhrali v epickej sérii siedmich zápasov proti Vancouveru Canucks."

Iltalehti (Fín.): "Gigant Zdeno Chára končí kariéru. Štyridsaťpäťročný obranca Slovenska a dvojmetrový hráč, ktorý v predchádzajúcej sezóne pôsobil v New Yorku Islanders, oznámil svoje rozhodnutie na Instagrame."

TSN (Kan.): "Chára podpísal jednodňovú zmluvu na ukončenie kariéry s "Bruins". Slovák odohral v Bostone 14 sezón a v roku 2011 bol kapitánom tímu pri zisku Stanleyho pohára. V historických štatistikách klubu mu patrí šieste miesto v počte odohratých zápasov (1023)."

The Hockey News (Kan.): "Zdeno Chára oznámil koniec hokejovej kariéry po 25 pozoruhodných sezónach v NHL. Jeden z najlepších obrancov modernej éry sa teraz vrátil do Bostonu, aby podpísal jednodňovú zmluvu a skončil ako hráč Bruins. S najväčšou pravdepodobnosťou ho uvedú do hokejovej siene slávy."