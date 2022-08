Zámorský expert chváli Sýkoru: Má potenciál hrať raz v elitnom útoku Rangers

BRATISLAVA. Zámorský expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News považuje slovenského hokejistu Adama Sýkoru za prísľub do budúcna pre útok klubu New York Rangers zo zámorskej NHL.

"Jazdci" použili na 17-ročného rodáka z Piešťan svoju prvú voľbu na tohtoročnom drafte nováčikov, vybrali si ho v druhom kole zo 63. miesta.