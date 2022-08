Wau, o ňom budeme ešte veľa počuť, chváli Američan slovenský talent

Som nadšený. To je asi najsilnejšia emócia, ktorú momentálne cítim. Máme v tíme výbornú skupinu chlapcov, ktorí sa nevedia dočkať, aby mohli reprezentovať Slovensko v zámorí na veľkom podujatí.

Zatiaľ, čo na prelome rokov pôsobil vo funkcii konzultanta, o niekoľko dní by mal stáť na lavičke už ako asistent trénera Ivana Feneša.

Na decembrových MS do 20 rokov v hokeji si SCOTT MOSER odkrútil svoju premiéru pri slovenskom juniorskom tíme. Šampionát však pre covidovú situáciu predčasne zrušili a presunuli na leto.

Všetci pracovali veľmi tvrdo, aby sa dostali do záverečnej nominácie. Som veľmi šťastný, že môžem byť súčasťou tohto tímu.

Presne tak. Keď som dostal pozvánku, vnímal som to ako poctu. Jednak z dôvodu, že strávim s tímom viac času a zoznámim sa s chlapcami. Nechcel som sa pripojiť až v Kanade, potreboval som sa viac zžiť s tímom.

Priletel som do Viedne a následne som zostal u Ivana Feneša, ktorý ma zoznámil s jeho rodinou. Strávil som niekoľko dní v Bratislave. Potom sme sa presunuli do Popradu.

Začal som, samozrejme, s úplnými základmi. Ovládam už pozdravy ako "dobré ráno" alebo frázu "ako sa máš". Mám teda už podchytených zopár slov, ale veľmi rád sa naučím ešte viac, aby som sa ponoril do slovenčiny, ktorá nie je ľahký jazyk pre cudzinca. Verím, že na to bude viac času po sezóne.

Čím si vás Slováci získali?

Obrovskou ochotou. Každý sa pri mne snaží rozprávať anglicky, aby som rozumel, o čom sa ostatní rozprávajú. Nielen vtedy, keď komunikujú priamo so mnou. Veľa to pre mňa znamená. Je to zároveň ďalšia motivácia naučiť sa viac po slovensky.

Všetci ľudia, ktorí pracujú v rámci hokejového zväzu, boli ku mne úžasní. Každý si navyše robí výborne svoju prácu a navzájom sa rešpektujú.

Slovenskí fanúšikovia si veľmi obľúbili kanadského trénera Craiga Ramsayho. Ako ho vnímate?