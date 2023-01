Chromiak žiaril v Kalifornii, Hudáček na Tehelnom poli. Darilo sa aj juniorom

Do výberu najzaujímavejších slovenských hokejistov uplynulého týždňa v zahraničných ligách sa dostal ako jediný hráč zo zámoria. Tento týždeň sa však v zozname nachádza zaujímavá výnimka.

BRATISLAVA. V živote mladého hokejistu nie je vždy všetko ružové. Raz sa darí, inokedy nie a neraz za to môžu aj zdravotné komplikácie, ktoré daný hráč nevie ovplyvniť.

Je ňou Martin Mišiak. Zámorskými skautmi obľubovaný forvard by sa podľa oficiálnych informácií mal presunúť do USHL. Odborníci na draft na jeho príchod netrpezlivo čakajú, on však stále hráva za Nové Zámky.

Vo Švédsku zaujali jeho rovesníci – Alex Čiernik odišiel na hosťovanie, aby dostal viac priestoru v mužskom hokeji. Daniel Alexander Jenčko sa v rubrike objavuje vôbec po prvý raz.

Nemôžeme opomenúť ani akciu, ktorou žili slovenskí hokejoví fanúšikovia počas posledného víkendu. Futbalové Tehelné pole hostilo hokejové zápasy, jeden aj s účasťou tímov z českej Tipsport extraligy.

Libor Hudáček

Kaufland Winter Games v Bratislave boli veľkou športovou udalosťou. Preto nesmú chýbať ani v najnovšom vydaní rubriky o Slovákoch v zahraničí.

Na domácej pôde sa nenechali zahanbiť viacerí z nich. Bodovali Marinčin, Marcinko, Daňo, Hrehorčák i Dravecký.