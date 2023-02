Studenič dostal k debutu príjemné prekvapenie. Po Slafkovskom je druhý v histórii

Marián Studenič

Potom, čo odohral Marián Studenič väčšiu časť ročníka 2021/22 v NHL, fanúšikovia na Slovensku logicky dúfali, že sa tento scenár zopakuje aj v sezóne 2022/23.

Na sezónny debut v drese Dallasu však rodák zo Záhoria čakal dlhšie než by vlaňajší ročník naznačoval. Prišiel až ôsmeho februára.

Studenič sa stal deviatym Slovákom v NHL v prebiehajúcej sezóne. Po dueli ho Stars na papieri poslali do AHL, no už o deň neskôr ho povolali späť, aby nastúpil do ďalšieho stretnutia.

V dvoch zápasoch sa Studenič nezapísal do kanadského bodovania. Pri víťaznom debute bol najčastejšie strieľajúcim hráčom mužstva so štyrmi strelami, hoci dostal najmenej priestoru na ľade. Priemerne hrával 8 minút a 15 sekúnd, na konte má aj dva bodyčeky.