Motiváciou je priamy postup do extraligy. Odštartoval nový ročník SHL

Nadchádzajúcu sezónu by však mohlo negatívne ovplyvniť nepredvídateľné zvyšovanie cien energií.

Ďalšou vidina priameho postupu do najvyššej súťaže pre víťaza ligy bez nutnosti prejsť cez barážové zápolenia.

BRATISLAVA. Slovenská hokejová liga vstúpila počas uplynulého víkendu do novej sezóny 2022/2023 s vylepšeným logom a viacerými novinkami.

Družstvá umiestnené po základnej časti na 7. až 10. mieste odohrajú kvalifikáciu o play-off na tri víťazné zápasy. Pre jedenásty celok po základnej časti sezóna končí, posledné mužstvo vypadne priamo do 2. hokejovej ligy.

V súťaži bude opäť pôsobiť aj projekt reprezentácie do 18 rokov s mediálnym názvom JOJ Šport Slovensko 18.

Play off TIPOS SHL odštartuje 14. marca, víťaza sezóny 2022/2023, ktorý priamo postúpi do najvyššej súťaže, spoznáme najneskôr 26. apríla. Všetky série play-off sa už tradične hrajú na 4 víťazné duely.

Kluby musia aj naďalej nasadzovať do zápasov sedem hráčov do 23 rokov, z toho dvaja musia byť do 20 rokov.

Rovnako sa nemenilo ani obmedzenie pre štart zahraničných hokejistov, za jedno mužstvo môžu nastúpiť do zápasu maximálne štyria, zároveň nie je povolený štart zahraničného brankára.

"Nemyslím si, že by možnosť priameho postupu a zostupu negatívne ovplyvnila nasadzovanie mladých hráčov do zápasov.

Kluby SHL sú za priestor hráčom do 23 rokov motivované aj finančne, a tak veríme, že trend z minulej sezóny, keď im kluby dávali naozaj dostatok priestoru, bude pokračovať," povedal Konečný.