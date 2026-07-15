Washington Capitals podpísali fínskeho centra z draftu. Sezónu však ešte strávi v Európe

Na snímke sprava Michal Jakubec zo Slovenska, Anttoni Uronen z Fínska a Oliver Suvanto z Fínska.
Na snímke sprava Michal Jakubec zo Slovenska, Anttoni Uronen z Fínska a Oliver Suvanto z Fínska. (Autor: TASR)
TASR|15. júl 2026 o 12:54
ShareTweet0

Capitals si vybrali Suvanta z 18. miesta draftu, no center Tappare zostane na ďalšiu sezónu vo Fínsku.

Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s fínskym útočníkom Oliverom Suvantom, ktorého si vybral z 18. miesta tohtoročného draftu.

Sedemnásťročný center podpísal dvojcestnú zmluvu na 1,075 milióna dolárov v NHL, v prípade pôsobenia na farme v AHL zarobí 87,500 dolárov.

Suvanto by sa však mal na nasledujúcu sezónu vrátiť do rodnej krajiny, kde pôsobí v Tappare Tampere.

V minulom ročníku odohral v najvyššej fínskej súťaži 49 zápasov a nazbieral 11 bodov (2+9). V uplynulej sezóne reprezentoval Fínsko na MS do 18 i do 20 rokov.

NHL

Hráči New York Islanders oslavujú gól.
Hráči New York Islanders oslavujú gól.
Islanders podpísali obrancu z draftu. Bol kapitán zlatého Švédska do 18 rokov
dnes 13:42
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Washington Capitals podpísali fínskeho centra z draftu. Sezónu však ešte strávi v Európe