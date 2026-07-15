Washington Capitals podpísali fínskeho centra z draftu. Sezónu však ešte strávi v Európe

Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s fínskym útočníkom Oliverom Suvantom, ktorého si vybral z 18. miesta tohtoročného draftu.
Sedemnásťročný center podpísal dvojcestnú zmluvu na 1,075 milióna dolárov v NHL, v prípade pôsobenia na farme v AHL zarobí 87,500 dolárov.
Suvanto by sa však mal na nasledujúcu sezónu vrátiť do rodnej krajiny, kde pôsobí v Tappare Tampere.
V minulom ročníku odohral v najvyššej fínskej súťaži 49 zápasov a nazbieral 11 bodov (2+9). V uplynulej sezóne reprezentoval Fínsko na MS do 18 i do 20 rokov.