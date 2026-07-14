Buffalo posilňuje vedenie, generálny manažér bude mať hlavného poradcu

Zámorský hokejový klub NHL Buffalo Sabres vystužil funkcionársky tím o skúsené meno. Hlavným poradcom generálneho manažéra Jarma Kekäläinena sa stal John Davidson. Klub o tom informoval na svojom webe.
Sedemdesiattriročný Davidson pôsobil 20 rokov na popredných pozíciách tímov NHL, z toho bol 18 sezón prezident hokejových operácií v St. Louis Blues, v Columbuse Blue Jackets a v New Yorku Rangers.
Jeho príchod do Buffala prinesie ďalšie skúsenosti po tom, ako v minulej sezóne Sabres angažovali Josha Flynna a Marca Bergevina na pozície asistentov generálneho manažéra.
Kekäläinen a Davidson sa veľmi dobre poznajú, v minulosti pôsobili spoločne v St. Louis a v Columbuse. Davidson angažoval Kekäläinena ako generálneho manažéra Blue Jackets v roku 2014.
„Som nadšený, že môžem Johna Davidsona privítať v Sabres ako hlavného poradcu. Poznáme sa dlhé roky a máme fantastický profesionálny vzťah. Jeho skúsenosti nám veľmi pomôžu,“ uviedol Kekäläinen.
Sabres majú za sebou vydarenú sezónu. Po 15 rokoch sa prebojovali do play off, v prvom kole vyradili Boston Bruins, v druhom ich po sedemzápasovej bitke vyradil Montreal Canadiens.