Buffalo posilňuje vedenie, generálny manažér bude mať hlavného poradcu

John Davidson (vľavo)
John Davidson (vľavo) (Autor: TASR/AP)
TASR|14. júl 2026 o 12:36
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V profilige pôsobí už dvadsať rokov.

Zámorský hokejový klub NHL Buffalo Sabres vystužil funkcionársky tím o skúsené meno. Hlavným poradcom generálneho manažéra Jarma Kekäläinena sa stal John Davidson. Klub o tom informoval na svojom webe.

Sedemdesiattriročný Davidson pôsobil 20 rokov na popredných pozíciách tímov NHL, z toho bol 18 sezón prezident hokejových operácií v St. Louis Blues, v Columbuse Blue Jackets a v New Yorku Rangers.

Jeho príchod do Buffala prinesie ďalšie skúsenosti po tom, ako v minulej sezóne Sabres angažovali Josha Flynna a Marca Bergevina na pozície asistentov generálneho manažéra.

Kekäläinen a Davidson sa veľmi dobre poznajú, v minulosti pôsobili spoločne v St. Louis a v Columbuse. Davidson angažoval Kekäläinena ako generálneho manažéra Blue Jackets v roku 2014.

„Som nadšený, že môžem Johna Davidsona privítať v Sabres ako hlavného poradcu. Poznáme sa dlhé roky a máme fantastický profesionálny vzťah. Jeho skúsenosti nám veľmi pomôžu,“ uviedol Kekäläinen.

Sabres majú za sebou vydarenú sezónu. Po 15 rokoch sa prebojovali do play off, v prvom kole vyradili Boston Bruins, v druhom ich po sedemzápasovej bitke vyradil Montreal Canadiens.

NHL

John Davidson (vľavo)
John Davidson (vľavo)
Buffalo posilňuje vedenie, generálny manažér bude mať hlavného poradcu
dnes 12:36
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