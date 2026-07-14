Po drafte sa mu vydaril kemp. Český brankár podpísal s Minnesotou nováčikovskú zmluvu

Filip Růžička
Filip Růžička (Autor: X/Minnesota Wild)
TASR|14. júl 2026 o 10:33
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Bol draftovaný v piatom kole.

Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Minnesota Wild uzavrelo trojročný nováčikovský kontrakt s českým brankárom Filipom Růžičkom.

Celková hodnota zmluvy je 987,500 dolárov. Klub o tom informoval na svojom webe.

Wild si 202 cm vysokého brankára vybrali v tohtoročnom drafte v 5. kole zo 137. miesta. Růžička má za sebou prvú sezónu v kanadskej juniorskej súťaži WHL, kde nastupoval za Brandon Wheat Kings.

V budúcej sezóne by mal chytať v českej extralige v drese Mountfield Hradec Králové, ale po úspešnom rozvojovom kempe a podpise zmluvy s Minnesotou sa môžu jeho plány zmeniť.

V systéme Wild pôsobil v posledných rokoch aj slovenský brankár Samuel Hlavaj, ktorý ale v lete podpísal kontrakt s iným klubom profiligy Torontom Maple Leafs.

NHL

Filip Růžička
Filip Růžička
Po drafte sa mu vydaril kemp. Český brankár podpísal s Minnesotou nováčikovskú zmluvu
dnes 10:33
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