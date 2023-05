Po nevydarenej sezóne prišiel koniec. Washington mení trénera

Úlohou Carberyho bude dostať Washington späť do play off, keďže po ôsmich rokoch sa Capitals nepodarilo dostať do vyraďovacej časti.

Súčasťou tímu z hlavného mesta USA je aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý v základnej časti odohral 67 zápasov s bilanciou 6 gólov a 10 asistencií.

"Chcel by som sa poďakovať organizácii Capitals, že mi dala príležitosť viesť tento tím. Teším sa na prácu s talentovanými hráčmi. Chcel by som sa tiež poďakovať organizácii Toronta za všetku podporu počas uplynulých dvoch rokov," skonštatoval Carbery.