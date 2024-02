ONLINE: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes (Juraj Slafkovský, Marin Fehérváry) LIVE

WASHINGTON. Hokejisti Montrealu Canadiens dnes hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti zámorskej NHL proti Washingtonu Capitals.

Zápasy NHL sú späť po viac než týždňovej pauze, počas ktorej sa uskutočnil All-Star víkend. Montreal sa vracia do akcie na ľade Washingtonu, Juraj Slafkovský by mal nastúpil v prvom útoku. V zostave Capitals by nemal chýbať Martin Fehérváry.

Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.