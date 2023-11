Tatar prelomil krízu. Dvomi asistenciami sa posunul na čelo bodovania

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prežil vydarenú noc. Tréneri ho preradili do druhej formácie k Ryanovi Johansenovi a Jonathanovi Drouinovi a on sa odvďačil dvomi asistenciami.

Prispel nimi k výhre Colorada na ľade Seattlu 5:1.

Prvý bod zaznamenal v 35. minúte. Tečoval strelu Devona Toewsa. Tento pokus ešte brankár Daccord zachytil, no na dorážku Rossa Coltona bol prikrátky.

VIDEO: Prvá asistencia Tomáša Tatara proti Seattlu