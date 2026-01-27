Černák upokojil Slovákov pred ZOH. Prezentoval sa tvrdou hrou a pomohol tímu

Obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák (81) a pravý krídelník tímu Utah Mammoth JJ Peterka (77) bojujú o puk. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|27. jan 2026 o 07:05
Odohral 15:15 min a na bránku súpera vyslal dve strely.

Hokejisti Tampy Bay Lightning v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL nad Utahom 2:0.

V drese domácich sa strelecky presadili Darren Raddysh a Anthony Cirelli. Černák odohral 15:15 min, na bránku súpera vyslal dve strely a prezentoval sa až piatimi bodyčekmi.

Andrej Vasilevskij vykryl všetkých 28 striel Utahu a zaznamenal 42. shutout v kariére. Černák pre zranenie nedohral víkendové stretnutie Tampy na ľade Columbusu (5:8).

Pred duelom s Utahom sa však vrátil na ľad, absolvoval s tímom rozkorčuľovanie a napokon nastúpil aj na zápas.

Tampa ukončila päťzápasovú víťaznú sériu Utahu a dostala sa na čelo tabuľky Východnej konferencie pred Carolinu.

Edmonton zvíťazil nad Anaheimom 7:4, prvým hetrikom v profilige sa v drese Oilers blysol švédsky obranca Mattias Ekholm. Jean Gabriel Pageau prispel dvoma gólmi k triumfu New Yorku Islanders na ľade Philadelphie 4:0.

VIDEO: Ekholmov prvý hetrik

Hráči New Yorku Rangers zdolali Boston Bruins 4:3 po predĺžení vďaka gólu Matthewa Robertsona. Hosťom nepomohli ani tri asistencie Davida Pastrňáka, ktorý ako tretí český hokejista dosiahol hranicu 900 kanadských bodov.

Pred ním sa na túto métu dostali iba Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Duel medzi Columbusom a Los Angeles preložili na 9. marca pre zimnú búrku. 

NHL - výsledky (27. január):

Tampa Bay - Utah 2:0

New York Rangers - Boston 4:3 pp

Philadelphia - New York Islanders 0:4

Edmonton - Anaheim 7:4

Columbus - Los Angeles - odložené

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Obranca Carson Soucy v drese New Yorku Rangers.
Rangers po 16 rokoch urobil výmenu s Islanders. Mestský rival získal skúseného obrancu
dnes 08:48
