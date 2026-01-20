Škorvánek bol oporou, Mudrák nájazdovým hrdinom. Hradec zvíťazil na ľade Sparty

Dávid Mudrák
Dávid Mudrák (Autor: X/Mountfield HK)
TASR|20. jan 2026 o 21:43
Slovenský brankár si pripísal 39 zákrokov.

Hokejisti HC Oceláři Třinec zaznamenali v českej extralige štvrtú prehru za sebou na klziskách súperov.

V zostave so šiestimi Slovákmi nestačili na domácu Škodu Plzeň, ktorej podľahli 1:2 po samostatných nájazdoch.

Plzenčanom patrí v tabuľke 2. miesto, pričom o bod za nimi je práve Třinec.

Rovnakým výsledkom sa skončil duel dohrávky 37. kola, v ktorom zvíťazili hráči Hradca Králové na ľade Sparty Praha.

Žiadny zo štvorice domácich hráčov v nájazdoch neprekonal slovenského brankára Stanislava Škorvánka, pričom v riadnom hracom čase a predĺžení vykryl až 39 striel.

Podiel na víťazstve hostí mal aj slovenský obranca Dávid Mudrák, ktorý premenil svoj nájazd nekompromisnou strelou nad lapačku brankára Jakuba Kovářa.

Česká extraliga - 20. január:

dohrávka 37. kola:

Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 1:2 pp a sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 36. Kousal - 56. Pavlík, rozh. nájazd Moses

44. kolo:

HC Škoda Plzeň - Oceláři Třinec 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 22. Teplý, rozh. nájazd Filip - 39. Kubiesa

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Škorvánek bol oporou, Mudrák nájazdovým hrdinom. Hradec zvíťazil na ľade Sparty
    dnes 21:43
    dnes 21:43
