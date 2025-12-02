Premožiteľ Komety Brno začal štvrťfinále víťazne. Fínom uštedril prvú prehru

Hokejisti švédskeho Lulea Hockey zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov nad Ilvesom Tampere 3:2.
Hráči fínskeho mužstva prehrali vôbec prvý duel v rámci aktuálneho ročníka LM, pred postupom z osemfinále ovládli hlavnú časť súťaže.
V ďalšom súboji malo opäť naviac švédske mužstvo, keď Brynäs zdolal fínske KalPa Kuopio 5:1.
Hostia síce viedli po 25 sekundách 1:0, no doplatili najmä na tri inkasované góly z prostrednej časti hry.
Trojicu švédskych víťazstiev uzavrela Frölunda, štvornásobný víťaz súťaže vyhral na ľade nemeckého ERC Ingolstadt 3:1.
Liga majstrov - prvé zápasy štvrťfinále:
Brynäs IF - KalPa Kuopio 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
Góly: 5. Jonsson Fjallby, 30. Hillstrom, 32. Kopacka, 40. Kinnvall, 59. Andersson - 1. Okany
Lulea Hockey - Ilves Tampere 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Góly: 5. Shinnimin, 15. Nurmi, 45. Brome - 43. Laurell, 51. Teuho-Markkola
ERC Ingolstadt - Frölunda HC 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: 12. Hüttl - 21. Innala, 33. Tommernes, 52. Hogberg