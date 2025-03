VIDEO: Ovečkinovi chýba na rekord Gretzkého už len 10 gólov, Fehérváry s pluskou

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení.

Pre kapitána Washingtonu to bol 32. gól v sezóne a 885. v kariére. Capitals dosiahli 40. víťazstvo v sezóne a upevnili si pozíciu na čele Východnej konferencie.

"Nebol to náš najlepší výkon, ale ukázali sme odolnosť ako vždy. Niekedy to nejde tak, ako sme zvyknutí, no dôležité je stále tvrdo pracovať," poznamenal obranca Washingtonu John Carlson podľa nhl.com.

Rangers mali šancu dosiahnuť tri víťazstvá po sebe, no prišli o tesný náskok 2:1. "Myslím si, že sme hrali dobre. Súper sa v tretej tretine dostal do tlaku, ale dokázali sme sa brániť. Je veľa dobrých vecí z tohto zápasu, ktoré si môžeme vziať," konštatoval útočník "jazdcov" Mika Zibanejad.