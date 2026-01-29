Palát po prestupe z Devils hviezdil v newyorskom derby. Kríza Colorada sa prehlbuje

Hokejisti Colorada Avalanche prehrali v noci na štvrtok v NHL na ľade Ottawy 2:5. Vedúci tím súťaže tak zaznamenal tretiu prehru v uplynulých štyroch stretnutiach.
Colorado má napriek nezdaru naďalej bezpečný náskok deväť bodov na čele Západnej konferencie pred druhou Minnesotou a odohralo o tri stretnutia menej.
„Vždy prídu aj náročnejšie okamihy. Musíme nájsť cestu, ako sa z tohto dostať. Nikdy však nezaškodí, keď príde nejaká séria, na ktorú musíte zareagovať tak, že budete hrať najlepšie ako viete,“ zamyslel sa po ďalšej prehre kouč Avalanche Jared Bednar.
Ottawa je na východe na 13. priečke. „Bol to opäť z našej strany kompletný zápas. V druhom stretnutí po sebe sme hrali skutočne dobre, nedostali sme veľké množstvo gólov, ale naopak, vytvorili sme si toho viac ako obvykle.
Dôležité nebolo len víťazstvo, ale aj to, že sme kontrolovali zápas,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku súťaže tréner Ottawy Travis Green.
Jeho tím vyhral druhé stretnutie po sebe po päťzápasovej sérii prehier.
Dobrý signál pre Columbus
Columbus sa postupne šplhá tabuľkou Východnej konferencie smerom nahor, nad Philadelphiou triumfoval na domácom ľade 5:3 a zaznamenal siedme víťazstvo z ostatných ôsmich duelov.
„Je to pre nás dobrý signál. Cítiť to aj na striedačke, že sa nám darí vyhrávať zápasy. Je to fajn pocit,“ zhodnotil autor štvrtého gólu Blue Jackets Sean Monahan.
Flyers nepomohol k úspechu ani tretí kariérny hetrik Travisa Konecneho, stretnutie napokon dohral s bolesťami po zblokovanej strele.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Connor McDavid
Edmonton
54
33
59
92
+13
2.
Nathan MacKinnon
Colorado
51
38
50
88
+46
3.
Nikita Kučerov
Tampa Bay
47
26
54
80
+25
4.
Macklin Celebrini
San Jose
51
27
51
78
+14
5.
Leon Draisaitl
Edmonton
51
25
49
74
+11
Palát prvou hviezdou
Ondrej Palát pri premiére v drese New York Islanders zaznamenal gól a asistenciu pri výhre nad Rangers 5:2.
Štyridsaťtriročného hokejistu zvolili prvou hviezdou duelu. Víťazstvo domáceho tímu podporil 14 zákrokmi brankár David Rittich.
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Tampou Bay Palát sa deň po výmene z New Jersey objavil na ľade v prvej formácii Islanders. A na svoj prvý gól v novom pôsobisku nečakal dlho.
Presadil sa po 15 minútach hry v početnej prevahe, keď vystrelil spomedzi kruhov bez prípravy a otvoril strelecký účet v mestskom derby.
VIDEO: Gól Ondreja Paláta
Siedmu prihrávku v sezóne si Palát pripísal v poslednej minúte druhej tretiny, keď konečnú podobu výsledku stanovil Švéd Emil Heineman.
„Cítil som sa veľmi dobre. Systém je veľmi jednoduchý, ale je tu stále priestor na zlepšenie. Myslím si, že s pribúdajúcim počtom zápasov sa budem cítiť komfortnejšie. Horvat a Heineman mi pomohli v mojom prvom zápase, ako aj celý tím,“ uviedol Palát po zápase.
NHL - výsledky (29. január):
New York Islanders - New York Rangers 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Góly: 15. Palát (Holmström, Schaefer), 17. Holmström (DeAngelo, Pageau), 34. Barzal (Holmström, Horvat), 34. Pageau (Gatcomb, MacLean), 40. Heineman (Pelech, Palát) - 19. Zibanejad (Miller, Gavrikov), 36. Raddysh (Laba, Borgen)
Brankári: Rittich - Martin, strely na bránku: 36:16
Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
Góly: 1. Coyle (Olivier, Werenski), 20. Marčenko (Werenski, Fantilli), 22. Gudbranson (Sillinger, Coyle), 57. Monahan (Severson, Johnson), 59. Olivier (Sillinger) - 10. Konecny (York, Juulsen), 45. Konecny (Dvorak, Drysdale), 56. Konecny (Sanheim)
Brankári: Merzlikins - Vladař, strely na bránku: 31:27
Ottawa Senators - Colorado Avalanche 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
Góly: 24. Cousins (Zub, Stützle), 35. Greig (Kleven, Spence), 43. Giroux (Batherson, Jensen), 58. Tkachuk (Sanderson), 59. Stützle (Chabot, Zub) - 35. Kelly (Nelson, Middleton), 44. Nišučkin (Drury)
Brankári: Reimer - Blackwood, strely na bránku: 23:18
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: