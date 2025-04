VIDEO: Devils potvrdili dobrú formu. Rangers nedovolili ani skórovať

NEW YORK. Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad New Yorkom Rangers 4:0.

Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral v drese domácich 12:17 minút, obranca Šimon Nemec do duelu nezasiahol.

Po dva góly "diablov" strelili Švajčiari Nico Hischier a Timo Meier. Hischier si pripísal na konto aj asistenciu.