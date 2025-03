Slafkovský, Nemec aj Tatar zbierali iba mínusky. Montreal prišiel o pozíciu zaručujúcu play-off

NEW YORK. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slafkovským podľahli v zámorskej NHL domácej Caroline 1:4 a po piatej prehre za sebou už nefigurujú na pozícii, znamenajúcej účasť v play off. Slovenský útočník nebodoval a do štatistík mu pribudli dva mínusové body. Po jednej mínuske si pripísali útočník Tomáš Tatar a obranca Šimon Nemec z New Jersey, ktorých tím prehral na ľade najlepšieho tímu súťaže Winnipegu 0:4.

Caufield: Nesmie nás to pribrzdiť Canadiens viedli od 23. sekundy po presnom zásahu Josha Andersona 1:0, no viac gólov už domáci brankár Frederik Andersen neinkasoval. Hostia sa prezentovali iba 15 strelami na bránku a nebodovali v treťom zápase v sérii.

Canadiens nezvíťazili na ľade Caroliny od apríla 2016, odvtedy tam prehrali v 12 zápasoch. „Dlhší čas sme tu nedosiahli víťazstvo, no mám pocit, že dnes sme k tomu boli bližšie než v minulosti. Stále to však nebolo dosť na to, aby sme zvíťazili,“ poznamenal tréner Montrealu Martin St. Louis. Slafkovský nastúpil tradične na krídle elitnej formácie. Odohral 21:32 min, mal jednu strelu na bránku. Canadiens si komplikujú boj o vyraďovačku, majú 75 bodov rovnako ako Columbus, ktorý ich vo Východnej konferencii vystriedal na pozícii druhej voľnej karty do play off po víťazstve nad Vancouverom. „Nemôžeme sa nad tým pozastavovať, nesmie nás to pribrzdiť. Ak by nám niekto na začiatku sezóny povedal, že budeme v tejto pozícii, tak by sme to brali. Každý zápas je dôležitý, každý bod sa počíta,“ povedal útočník Montrealu Cole Caufield podľa nhl.com.

Ligový nováčik Jackson Blake sa na víťazstve Caroliny podieľal tromi kanadskými bodmi za gól a dve asistencie. „Myslím si, že predošlých 20 zápasov som odohral správnym spôsobom. Je pozitívne, keď získam za odmenu nejaké body. Predtým ich bolo menej, no nestratil som sebadôveru,“ konštatoval Blake, ktorý dosiahol prvý trojbodový zápas v kariére a po 72 zápasoch sezóny má bilanciu 12 gólov a 16 asistencií. Po zápase ho pochválil aj tréner Rod Brind'Amour: „Vedeli sme, že je to iba otázka času. Myslím si, že nám toho ukáže ešte oveľa viac. Dnes bol výborný a myslím si, že sa od toho odrazí.“ Do streleckej listiny sa zapísal aj útočník Caroliny Taylor Hall, pre ktorého to bol 900. zápas v NHL. Má v nich bilanciu 283 gólov a 451 asistencií.

Hellebuyck vygumoval Devils Hráči New Jersey priebežne figurujú na 3. mieste v Metropolitnej divízii, no prehra na ľade Jets bola pre nich už piata z predošlých siedmich zápasov. Síce dosiahli viac striel než domáci (24:19), no tých podržal brankár Connor Hellebuyck. Vychytal 7. čisté konto v sezóne, ktorým sa v tejto štatistike osamostatnil na prvom mieste medzi ligovými brankármi pred Andrejom Vasilevským z Tampy Bay.

Brankár Connor Hellebuyck v zápase proti New Jersey Devils. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

Jets dosiahli 50. víťazstvo ako prvý tím v sezóne. Tatar odohral takmer 14 minút, Nemcov čas na ľade 16:32 bol pre neho najvyšší z predošlých šiestich zápasov. Prezentoval sa dvoma strelami a menším trestom za podrazenie v 2. tretine. Domáci využili presilovku, v ktorej zvýšili na 3:0. Slovenský obranca bol napokon jediný vylúčený hráč „diablov“ v zápase. V zostave Devils chýbal americký obranca Luke Hughes: „Chcel hrať, ale nie je stopercentne zdravotne v poriadku. Existovalo veľké riziko, že by sa to zhoršilo, ak by nastúpil. Pred zápasmi, ktoré máme pred sebou, som cítil, že je správny krok dať mu voľno,“ prezradil tréner Sheldon Keefe a k zápasu poznamenal: „Dovolili sme súperovi streliť niekoľko jednoduchých gólov. Bolo to o to nepríjemnejšie, že oni inkasujú najmenej v lige a keď vedú 2:0, tak je naozaj ťažké odpovedať na to.“

Veľké víťazstvo Columbusu Columbus prehrával doma s Vancouverom 0:3 aj 3:5, no napokon dosiahol cenné víťazstvo 7:6 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodol o ňom útočník Kent Johnson. Pre Blue Jackets to bolo druhé víťazstvo po sebe, po ktorom zvýšili šancu na účasť v play off. Na pozícii druhej voľnej karty vo Východnej konferencii majú tesný náskok pred Montrealom, ktorý odohral o zápas viac. „Samozrejme, že nie je príjemné doťahovať manko a vracať sa do zápasu. Avšak to, ako sme k tomu pristúpili, hovorí veľa o našom tíme a jeho odolnosti. Je to veľké víťazstvo nášho charakteru,“ konštatoval kapitán Columbusu Boone Jenner. Vancouveru sa naopak vzdialila účasť vo vyraďovacích bojoch. Na St. Louis, ktoré sa nachádza na pozícii druhej voľnej karty v Západnej konferencii, stráca štyri body, má však k dobru jeden zápas. „Musíte byť pripravení čeliť tlaku súpera. Niekedy sa v tom utopíme, no patrí to k procesu učenia. Naši mladí hráči sa snažia, no dnešok bol pre nich dobrá lekcia,“ uviedol tréner Vancouveru Rick Tocchet.

Marchand debutoval v novom tíme Útočník Brad Marchand absolvoval úspešný debut v drese Floridy po nedávnom príchode z Bostonu. Asistenciou na víťaznom góle Sama Bennetta v predĺžení prispel k triumfu nad Utahom 2:1. Bol to pre neho prvý zápas od 1. marca, keď sa ešte ako hráč „medveďov“ zranil v zápase proti Pittsburghu. Následne vynechal niekoľko zápasov a klub ho v závere prestupového obdobia vymenil na Floridu. VIDEO: Víťazný gól Floridy

„Mesiac nehral a naskočil do zápasu, v ktorom bol dominantný a mal hru pod kontrolou. Myslím si, že k nám výborne zapadne,“ poznamenal Bennett podľa nhl.com. Marchand vrátil kompliment svojmu spoluhráčovi z druhej formácie, ktorý strelil oba góly Floridy. „Pred víťazným gólom odviedol skvelú prácu. Objavil sa v pozícii, v ktorej som mu mohol prihrať do výhodnej situácie. Odohral skvelý zápas. Je skvelé začať v novom tíme víťazstvom,“ povedal Marchand. Pre „panterov“ to bolo siedme domáce víťazstvo po sebe. Florida je na čele Atlantickej divízie a mieri do play off, Utah má po tretej prehre po sebe už 9-bodové manko na voľnú kartu v Západnej konferencii.

Kríza Rangers Ani prvý hetrik útočníka Ryana Donata nestačil hráčom Chicaga na body proti Vegas. „Zlatým rytierom“ podľahli na domácom ľade 3:5 a prehrali deviaty zápas z predošlých desiatich. „Najdôležitejšie je vždy víťazstvo, však? Je pekné dosiahnuť míľnik a cítim sa požehnaný, že sa to stalo. Stále však ide o to, aby sme víťazili,“ konštatoval Donato, ktorý dosiahol tretí zápas s minimálne dvoma bodmi po sebe (5+2). Hostia si predĺžili víťaznú sériu na päť zápasov. „Povedali sme si, že musíme hrať tvrdšie a lepšie brániť priestor pred vlastnou bránkou. Ak sa pozriete na vyrovnávajúci gól Olofssona, tak uvidíte našu dobrú prácu pri blokovaní strely. Hrali sme dobre pred našou bránkou a získavali voľné puky. To bola vždy dôležitá súčasť našej ofenzívy. Dnes nás Chicago donútilo hrať naozaj dobre. Majú niekoľko hráčov, ktorí sú rozdieloví,“ poznamenal tréner Vegas Bruce Cassidy. Hráči New Yorku Rangers si skomplikovali boj o play off vo Východnej konferencii. Na ľade Anaheimu prehrali piaty zápas z predošlých šiestich, hoci v zápase viedli 3:1 a ešte v 55. minúte aj 4:2. Ducks však dokázali vyrovnať a ich obrat dokonal v 61. minúte útočník Mason McTavish. Štyrmi kanadskými bodmi za gól a tri asistencie sa prezentoval jeho spoluhráč Leo Carlsson. Rangers majú rovnako bodov ako Columbus i Montreal, no odohrali z tejto trojice najviac zápasov.

NHL - základná časť - 29. marec: Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Góly: 1. Blake, 34. Hall (Blake, Jarvis), 37. Aho (Jarvis, Blake), 59. Svečnikov (Martinook) - 1. Anderson (Gallagher, Dvorak) Brankári: Andersen - Montembeault, strely na bránku: 25:15

Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 7:6 pp a sn (0:3, 3:1, 3:2, 0:0 - 1:0) Góly: 21. Jenner (Matejčuk, Gudbranson), 25. Marčenko (Monahan, Fabbro), 29. Fabbro (Sillinger, Olivier), 48. Matejčuk (Jenner, Fantilli), 57. Jenner (Marčenko, Werenski), 58. Olivier (Fabbro, Danforth), rozh. sn Johnson - 9. L. Karlsson (Sherwood, Garland), 11. Boeser (Hughes, Suter), 14. DeBrusk (Boeser, Suter), 32. Myers (Sherwood, Suter), 47. Räty (Joshua, Hughes), 58. Räty (Joshua, Sherwood) Brankári: Merzlikinš - Lankinen, strely na bránku: 39:37

Florida Panthers - Utah HC 2:1 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly: 23. Bennett (Barkov, Samoskevich), 65. Bennett (Marchand, Forsling) - 42. Durzi (Hayton) Brankári: Bobrovskij - Vejmelka, strely na bránku: 31:14

Winnipeg Jets - New Jersey Devils 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Góly: 1. Iafallo (Connor, Scheifele), 2. Gustafsson (Barron, Tanev), 36. Iafallo (Ehlers, Morrissey), 40. Scheifele (Connor) Brankári: Hellebuyck - Allen, strely na bránku: 19:24

Chicago Blackhawks - Vegas Golden Knights 3:5 (1:0, 2:2, 0:3) Góly: 17. Donato (Del Mastro, Michejev), 37. Donato (Veleno, Kaiser), 37. Donato (Michejev, Bedard) - 27. Stone (Barbašov, Eichel), 28. Olofsson (Karlsson, Kolesar), 43. Olofsson (Smith, Karlsson), 57. Dorofejev (Hanifin, Karlsson), 60. Howden (Stone) Brankári: Knight - Hill, strely na bránku: 21:22

Anaheim Ducks - New York Rangers 3:4 (1:2, 0:1, 1:1 Góly: 17. Killorn (Carlsson), 43. Carlsson (Zellweger, Zegras), 55. Gauthier (Carlsson), 59. Zellweger (Miňťuchov, Carlsson), 61. McTavish (LaCombe, Gauthier) - 4. Fox (Panarin, K. Miller), 19. J. T. Miller (Cuylle, Lafreniere), 21. Lafreniere (J. T. Miller), 45. Zibanejad (Fox, Panarin) Brankári: Dostál - Šesťorkin, strely na bránku: 33:31

