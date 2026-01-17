VIDEO: Slovenský súboj rozhodli až nájazdy. Obhajca trofeje schytal zdrvujúci debakel

Hokejisti St. Louis zvíťazili v noci na sobotu v NHL doma nad Tampou Bay 3:2 po nájazdoch.
V domácom drese sa predstavil Dalibor Dvorský, za hostí hral Erik Černák, do kanadského bodovania sa však nezapísali.
Zo Slovákov nastúpil ešte Pavol Regenda za San Jose, jeho tím prehral v Detroite 2:4.
Dvorský odohral 15:25 min a pripísal si jednu strelu na bránku, jeden hit a jeden bod v kolónke plus mínus.
Obranca Černák za 19:40 min vystrelil dvakrát a mal mínus jeden bod. Tampa Bay ukončila sériu jedenástich stretnutí bez prehry.
Hráči Lightning naďalej vedú Východnú konferenciu, na konte majú 62 bodov rovnako ako Carolina a Detroit, odohrali však menej stretnutí ako obaja súperi.
Regenda nastúpil na 18:01 min, mal tri strelecké pokusy, jeden hit a jeden plusový bod. Sharks sa držia na hranici postupu do play off.
NHL - výsledky (17. január)
Detroit Red Wings - San Jose Sharks 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly: 7. DeBrincat (Raymond, J. van Riemsdyk), 27. Compher (Kasper), 45. Larkin (Raymond, J. van Riemsdyk), 59. Kasper (Raymond) – 10. W. Smith (Celebrini, Klingberg), 22. Graf (Leddy, S. Dickinson)
Carolina Hurricanes - Florida Panthers 9:1 (1:0, 2:1, 6:0)
Góly: 19. Ehlers (Staal, Martinook), 34. Jankowski (Nikišin, Reilly), 37. Nikišin (Sebastian Aho, Ehlers), 45. Svečnikov (Jarvis, Sebastian Aho), 52. Ehlers (Jarvis, Svečnikov), 52. Hall (Stankoven, Jankowski), 54. Ehlers (Stankoven, Blake), 59. Hall (Blake), 59. Robinson (Kotkaniemi, Jankowski) – 22. Balinskis (Samoskevich, Vilmanis)
St. Louis Blues - Tampa Bay Lightning 3:2 sn (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 18. Neighbours (Kyrou, C. Fowler), 18. Bjugstad (Bučnevič), rozh. náj. Kyrou – 30. Kučerov (Hagel, D. Raddysh), 32. Bjorkstrand (Kučerov, D. Raddysh)
Colorado Avalanche - Nashville Predators 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)
Góly: 2. Nelson (Burns, Ničuškin), 12. Nelson (Manson, Malinski), 42. Nečas (MacKinnon, Lehkonen) – 1. O'Reilly (F. Forsberg), 8. O'Reilly (Evangelista, F. Forsberg), 34. O'Reilly (Evangelista, Josi), 39. Bunting (Stamkos), 56. F. Forsberg (O'Reilly, Josi), 58. Stamkos (Bunting, Josi), 58. McCarron
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: