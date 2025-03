Fehérváry bodoval, no Washington pohorel. Najslabší tím konferencie mu dal osem gólov

NEW YORK. Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil už svoj 890. gól v základnej časti zámorskej NHL. Na najlepšieho strelca v histórii súťaže Waynea Gretzkého tak stráca už len štyri presné zásahy.

"Naháňa niečo špeciálne. V tomto zápase nám pomohol dostať sa blízko, no pár chýb nás opäť stáli výsledok," uviedol Protas.

Washington si pripísal tretiu prehru po sebe, no stále je na čele Východnej konferencie a postup do play-off má vo vrecku. "Prehrali sme trikrát po sebe, dobré je, že sa to stalo teraz a nie v play-off," uviedol Ovečkin.

Fehérváry zaznamenal svoju 19. asistenciu v sezóne, na ľade strávil 20:06 minút. Prezentoval sa aj dvoma strelami na bránu, bodyčekom a jedným blokom.

VIDEO: Gól Alexandra Ovečkina v zápase proti Buffalu