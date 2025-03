VIDEO: Prvýkrát ako súper. Rantanen sa vrátil do Colorada, z výhry sa ale netešil

Pri prvom góle Dallasu asistoval aj fínsky útočník Mikko Rantanen, pre ktorého to bola jubilejná 400. gólová prihrávka v NHL. Väčšinu z nich nazbieral práve v drese Avalanche. Zároveň to bol pre neho prvý zápas, v ktorom sa predstavil na ľade Colorada ako súper.

Na prvom mieste tabuľky celej NHL je Winnipeg, ktorý dosiahol v Seattli 47. víťazstvo v sezóne a tretie za sebou. Domácich Kraken zdolal 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil obranca Dylan Samberg, ktorý skóroval v druhom zápase po sebe.

Winnipeg zvíťazil na ľade Seattlu v piatich zápasoch zo šiestich. V bránke hostí začal Eric Comrie, no v úvode sa zranil.

Vystriedal ho Connor Hellebuyck, ktorý inkasoval v 10. minúte gól na 1:0, no od 14. minúty sa vrátil Comrie. Domáci sa krátko na to dostali do vedenia 2:0, no napokon si zo zápasu odniesli iba bod.

Kanadský útočník Ryan Nugent-Hopkins sa tromi primárnymi asistenciami podieľal na všetkých troch góloch Edmontonu, ktorý zvíťazil na ľade New Yorku Rangers 3:1. Pri prvom góle hostí asistoval útočník Leon Draisaitl, ktorý bodoval v 18 zápase v sérii.

"Jazdci" prehrali piaty zápas z uplynulých siedmich. Oilers triumfovali v Madison Square Garden v piatom zápase z predošlých šiestich.