Slováci zbierali mínusové body. Ani jeden z trojice nemal po zápase dôvod na radosť

V nočným zápasoch zámorskej NHL sa predstavila trojica slovenských hokejistov, no ani jeden z nich nebodoval a ani sa netešil z víťazstva. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym nestačil na domáci Nashville, ktorému podľahol 2:3.
New Jersey so Šimonom Nemcom prehralo na ľade Winnipegu 3:4 a San Jose v zostave s Pavlom Regendom utrpelo proti Vegas domácu prehru 2:7.
Sharks mohli druhýkrát v prebiehajúcej sezóne získať štvrté víťazstvo po sebe, no napokon prehrali s Golden Knights aj vo štvrtom vzájomnom zápase prebiehajúceho ročníka.
Na presvedčivom víťazstve hostí sa piatimi kanadskými bodmi podieľal český útočník Tomáš Hertl.
Celebrini nebodoval prvýkrát po 13 zápasoch
Bývalý hráč San Jose strelil dva góly, ku ktorým pridal tri asistencie. „Niekedy sa cítite lepšie než v iné dni a potom sa to skončí gólmi alebo niečím podobným. Jednoducho to vtedy ide podľa predstáv. Som spokojný so svojou hrou,“ povedal Hertl podľa nhl.com.
V prebiehajúcej sezóne má proti svojmu bývalému tímu bilanciu 5 gólov a 4 asistencie v štyroch zápasoch. „Sharks majú veľmi dobrú sezónu, najmä (Macklin) Celebrini, ktorý je úžasný hráč. Stále ich sledujem, hoci pre mňa je teraz tím číslo jeden Vegas. Bol to pre nás dôležitý zápas, pretože (Sharks) mali víťaznú sériu a v tabuľke boli hneď za nami,“ povedal Hertl pre web Vegas Golden Knihts.
Pre San Jose to bola iba druhá prehra z uplynulých ôsmich zápasov a naďalej sa držia na priečkach, ktoré znamenajú postup do play off. „Dnes hral proti nám tím s dobrou štruktúrou, ktorý má skúsenosti a dokázal zvíťaziť. Vedia, ako vyzerá cesta k víťazstvu. My musíme pokračovať v našej ceste,“ konštatoval tréner San Jose Ryan Warsofsky.
Regenda nastúpil na ľavom krídle druhej formácie s Alexandrom Wennbergom a Tylerom Toffolim. Na ľade strávil celkovo 12:33 min, počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod a dva hity. Nebodoval v treťom zápase po sebe. Ofenzívny líder „žralokov“ Macklin Celebrini nebodoval prvýkrát po 13 zápasoch a mal štyri mínusové body.
Hráčom Vegas sa tretíkrát v sezóne podarilo zvíťaziť v štyroch zápasoch po sebe. Dvomi asistenciami sa na ich víťazstve podieľal útočník Mark Stone, ktorému sa skončila séria siedmich zápasov, v ktorých skóroval.
Mínusový bod pribudol aj obrancovi Washingtonu Martinovi Fehérvárymu, ktorý bol s časom 22:20 tretí najvyťaženejší hráč svojho tímu.
Prezentoval sa aj jedným hitom. Bol to jeho najvyšší „icetíme“ od 27. novembra a zároveň tretí najvyšší v sezóne. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin skóroval vo štvrtom zápase po sebe.
VIDEO: Gól Ovečkina
Devils prehrali štvrtýkrát za sebou
Hráči New Jersey utrpeli štvrtú prehru po sebe a ôsmu z uplynulých desiatich zápasov. Na ľade druhého najslabšieho tímu ligy Winnipegu prehrali 3:4, pričom Jets dokázali zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe prvýkrát od 19. novembra.
Devils nezvíťazili na ľade Winnipegu od novembra 2019. „Dnes bolo v našej hre viacero dobrých vecí, ktoré nás udržali v hre o víťazstvo, ale zároveň aj veľa chýb, ktoré škodili našej defenzíve.
Potom je ťažké víťaziť. Je to len ďalší príklad toho, prečo musíme neustále pracovať na defenzívnej hre, fyzickej zdatnosti a súťaživosti okolo našej brány,“ povedal tréner New Jersey Sheldon Keefe.
Šimon Nemec nastúpil v tretej obrannej dvojici a celkovo odohral 19:28 minút. Zblokoval jednu strelu, dvakrát vystrelil na bránku a pripísal si jeden mínusový bod.
Prvý zápas v sezóne odohral jeho spoluhráč obranca Johnathan Kovacevic, ktorý absentoval pre zranenie kolena. Do zostavy Devils sa naopak nezmestil skúsený obranca Dougie Hamilton, čo podporilo špekulácie o jeho možnej výmene.
Hokejisti Bostonu zvíťazili v dvoch zápasoch v priebehu dvoch dní, no dosiahli v nich výrazne odlišné výsledky. Zatiaľ čo nad New Yorkom Rangers triumfovali vysoko 10:2, s Pittsburghom si na domácom ľade poradili „chudobným“ výsledkom 1:0.
Jediný gól zápasu strelil v 11. minúte Viktor Arvidsson. Domáci brankár Joonas Korpisalo zneškodnil 27 striel „tučniakov“ a dosiahol prvé čisté konto v prebiehajúcej sezóne.
VIDEO. Gól Arvidssona na 1:0
„Víťazstvo je stále víťazstvo. Dúfal som, že si chlapci pre dnešok nechali zopár gólov. Napokon sa nám podaril jeden. Dnes to bol dobrý tímový výkon,“ poznamenal Korpisalo. Boston zvíťazil v treťom zápase po sebe a v piatom z uplynulých šiestich. Pittsburgh mal nedávno šesťzápasovú víťaznú sériu, no po nej prehral dva zápasy po sebe.
„Dnes večer sme išli sami proti sebe, keď sme im dovolili toľko presiloviek (6). Bol to tesný zápas, v ktorom sme mohli vyhrať, ale dnes sme neurobili dosť na to, aby sme si vytvorili dosť šancí vyrovnať,“ uviedol obranca Pittsburghu Erik Karlsson.
Hráči Columbusu zastavili sériu prehier na čísle štyri. Postaral sa o to útočník Dmitri Voronkov, ktorý gólom v predĺžení rozhodol o triumfe na ľade Utahu 3:2. „Mamuti“ prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
VIDEO: Víťazný gól Voronkova
NHL - výsledky (11. január):
Winnipeg Jets - New Jersey Devils 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Góly: 19. Iafallo (Niederreiter, Samberg), 23. Toews (Perfetti), 38. Vilardi (Perfetti, Morrissey), 47. Pearson (Morrisey, Koepke) - 20. Hischier (L. Hughes, Bratt), 22. Glass (L. Hughes, J. Hughes), 29. Glass (J. Hughes, Kovacevic).
Brankári: Hellebuyck - Allen, strely na bránku: 22:27.
Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Gól: 11. Arvidsson (Jokiharju, Mittelstadt).
Brankári: Korpisalo - Skinner, strely na bránku: 18:27.
Nashville Predators - Washington Capitals 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Góly: 14. Stamkos (Forsberg, Josi), 42. Smith (Josi, Schaefer), 44. Josi (Stamkos, O´Reilly) - 6. Ovečkin (Carlson, Leonard), 50. Frank (Ovečkin, Strome).
Brankári: Annunen - Lindgren, strely na bránku: 21:30.
Utah Mammoth - Columbus Blue Jackets 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 17. McBain (Keller, Desimone), 22. Sergačev (Keller, Schmaltz) - 3. Pyyhtiä (Heinen, Provorov), 39. Coyle (Fantili, Marčenko), 62. Voronkov (Werenski, Marčenko).
Brankári: Vaněček - Greaves, strely na bránku: 27:36.
San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Góly: 10. Graf (Skinner), 37. Wennberg (Liljegren, Toffoli) - 8. Eichel (Barbašov, Lauzon), 11. Dorofejev (Hertl, Stone), 25. Eichel (Stone), 31. Hertl (Stone, Dorofejev), 33. Whitecloud (Hertl, Hanifin), 58. Theodore (Hertl), 59. Hertl (Dorofejev, Hanifin).
Brankári: Askarov - Lindbom, strely na bránku: 20:33.
