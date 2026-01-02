VIDEO: St. Louis spasil gól v predposlednej minúte. Dvorský ukázal tvrdú hru

NHL - základná časť
St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Góly: 11. Toropčenko (M. Joseph, Sundqvist), 26. Faulk (Bučnevič, Tucker), 27. Sundqvist (Toropčenko, M. Joseph), 59. B. Schenn (Snuggerud, Bučnevič) – 11. Kolesar (Sissons, Korczak), 30. Stone (Howden), 49. Dorofejev (Bowman)
Hokejisti St. Louis zvíťazili na domácom ľade nad Vegas Golden Knights 4:3.
Bluesmeni dosiahli šestnástu výhru v riadnom hracom čase, v 59. minúte rozhodol Brayden Schenn.
Slovenský útočník Dalibor Dvorský odohral za domácich vyše štrnásť minút, vyslal jednu strelu na bránku a jednu zblokoval. V zápase rozdal štyri hity, najviac z hráčov St. Louis.
