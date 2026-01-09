VIDEO: Slafkovského fazóna nemá konca. Ku kurióznemu gólu pridal aj asistenciu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal v noci na piatok v zámorskej NHL gól aj asistenciu a prispel tak k výhre Montrealu, ktorý zdolal Floridu 6:2.
Po takmer mesiaci bol v akcii aj jeho krajan Šimon Nemec, ktorý nastúpil za New Jersey na ľade Pittsburghu a jeho tím prehral 1:4.
Slafkovský najprv v 18. minúte asistoval Oliverovi Kapanenovi a v 58. minúte sám zakončil do prázdnej bránky úradujúcich majstrov pri power play.
Okrem toho bol dvakrát na trestnej lavici, na ľade strávil 18:51 minúty a duel ukončil s troma plusovými bodmi.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Nathan MacKinnon
Colorado
43
36
42
78
+48
2.
Connor McDavid
Edmonton
44
29
48
77
+4
3.
Macklin Celebrini
San Jose
43
24
43
67
+17
4.
Leon Draisaitl
Edmonton
44
21
40
61
+5
5.
Nikita Kučerov
Tampa Bay
39
20
41
61
+20
V 44 zápasoch tejto sezóny nazbieral 35 bodov za 16 gólov a 19 asistencii, zároveň bodoval v treťom dueli za sebou.
VIDEO: Gól Juraja Slafkovského
Nemec bol v akcii prvýkrát od 12. decembra, zápasu s Tampou Bay, po ktorom utrpel v tréningu zranenie v dolnej časti tela.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
44
16
19
35
+10
2.
Šimon Nemec
New Jersey
32
7
11
18
+3
3.
Martin Fehérváry
Washington
44
3
11
14
+11
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
34
6
3
9
-5
5.
Pavol Regenda
San Jose
6
6
0
6
0
6.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
7.
Erik Černák
Tampa
23
0
4
4
0
Nastúpil v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom, na ľade strávil 17:49 minúty, vyslal tri strely na bránku a duel ukončil s mínusovým bodom.
NHL - výsledky (9. január):
Boston - Calgary 4:1
Carolina - Anaheim 5:2
Detroit - Vancouver 5:1
Montreal - Florida 6:2
NY Rangers - Buffalo 2:5
Philadelphia - Toronto 1:2 pp
Pittsburgh - New Jersey 4:1
Nashville - NY Islanders 2:1 sn
Winnipeg - Edmonton 3:4
Colorado - Ottawa 8:2
Seattle - Minnesota 2:3 pp
Vegas - Columbus 5:3
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: