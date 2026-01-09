VIDEO: Slafkovského fazóna nemá konca. Ku kurióznemu gólu pridal aj asistenciu

Juraj Slafkovský oslavuje so spoluhráčmi gól.
Fotogaléria (133)
Juraj Slafkovský oslavuje so spoluhráčmi gól. (Autor: SPORTNET - SEBASTIEN GERVAIS)
9. jan 2026 o 07:10
Do akcie sa vrátil aj Šimon Nemec.

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal v noci na piatok v zámorskej NHL gól aj asistenciu a prispel tak k výhre Montrealu, ktorý zdolal Floridu 6:2.

Po takmer mesiaci bol v akcii aj jeho krajan Šimon Nemec, ktorý nastúpil za New Jersey na ľade Pittsburghu a jeho tím prehral 1:4.

Fotogaléria zo zápasu Montreal Canadiens - Florida Panthers (Juraj Slafkovský)
Slafkovský najprv v 18. minúte asistoval Oliverovi Kapanenovi a v 58. minúte sám zakončil do prázdnej bránky úradujúcich majstrov pri power play.

Okrem toho bol dvakrát na trestnej lavici, na ľade strávil 18:51 minúty a duel ukončil s troma plusovými bodmi.

Kanadské bodovanie NHL

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Nathan MacKinnon

Colorado

43

36

42

78

+48

2.

Connor McDavid

Edmonton 

44

29

48

77

+4

3.

Macklin Celebrini

San Jose

43

24

43

67

+17

4.

Leon Draisaitl

Edmonton

44

21

40

61

+5

5.

Nikita Kučerov

Tampa Bay

39

20

41

61

+20

Kanadské bodovanie NHL

V 44 zápasoch tejto sezóny nazbieral 35 bodov za 16 gólov a 19 asistencii, zároveň bodoval v treťom dueli za sebou.

VIDEO: Gól Juraja Slafkovského

Nemec bol v akcii prvýkrát od 12. decembra, zápasu s Tampou Bay, po ktorom utrpel v tréningu zranenie v dolnej časti tela.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

44

16

19

35

+10

2.

Šimon Nemec

New Jersey

32

7

11

18

+3

3. 

Martin Fehérváry

Washington

44

3

11

14

+11

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

34

6

3

9

-5

5.

Pavol Regenda

San Jose

6

6

0

6

0

6.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

7.

Erik Černák

Tampa

23

0

4

4

0

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Nastúpil v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom, na ľade strávil 17:49 minúty, vyslal tri strely na bránku a duel ukončil s mínusovým bodom.

NHL - výsledky (9. január):

Boston - Calgary 4:1


Carolina - Anaheim 5:2


Detroit - Vancouver 5:1


Montreal - Florida 6:2


NY Rangers - Buffalo 2:5


Philadelphia - Toronto 1:2 pp


Pittsburgh - New Jersey 4:1


Nashville - NY Islanders 2:1 sn


Winnipeg - Edmonton 3:4


Colorado - Ottawa 8:2


Seattle - Minnesota 2:3 pp


Vegas - Columbus 5:3


Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

