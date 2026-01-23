VIDEO: Slafkovský strávil na ľade takmer 20 minút. Na bránku vystrelil len raz

Hokejisti Montrealu prehrali v noci na piatok v NHL doma s Buffalom 2:4. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal.
Slafkovský odohral 18:50 min, raz vystrelil na bránku, zaznamenal jeden bodyček a jeden mínusový bod. Montreal má vo Východnej konferencii štvrtú najlepšiu bilanciu s mankom štyroch bodov na vedúcu Carolinu.
Sabres si vypracovali trojgólové vedenie a hoci domáci znížili na 2:3, víťazstvo Buffala poistil do prázdnej bránky Peyton Krebs.
Fínsky brankár Ukko-Pekka Luukkonen zaznamenal 32 zákrokov, ďalšie góly Sabres strelili Jason Zucker, Beck Malenstyn a Zach Benson.
Buffalo má na konte 61 bodov, vyhralo druhý zápas za sebou a aktuálne je na postupovom miesta do play off, do ktorého sa naposledy prebojovalo v roku 2011.
„Je zábavné hrať v tejto aréne a získať body. Myslím, že po dvoch góloch sme ich trochu schladili, odohrali sme dobrý zápas,“ povedal pre nhl.com Luukkonen.
Góly Canadiens strelili Cole Caufield, ktorý skóroval vo štvrtom zápase za sebou a Nick Suzuki.
Tri góly za 54 sekúnd
Boston strelil v prvej tretine tri góly v priebehu 54 sekúnd a napokon zdolal Vegas 4:3. Bruins skórovali dvakrát pri štvorminútovom vylúčení Tomáša Hertla, keď sa najskôr presadil Charlie McAvoy a o 30 sekúnd neskôr aj Elias Lindholm a na 3:0 zvýšil o ďalších 36 sekúnd neskôr Tanner Jeannot.
Boli to tri najrýchlejšie góly Bostonu od 20. decembra 2001, keď sa v priebehu 52 sekúnd presadili Brian Rolston, Andy Hilbert a Rob Zamuner.
Český útočník David Pastrňák nazbieral tri body za gól a dve asistencie, Lindholm mal bilanciu 1+1 a dva body nazbieral aj Morgan Geekie (0+2).
VIDEO: Tri góly Bostonu za 54 sekúnd
Bruins vyhrali sedem z posledných ôsmich zápasov. Za hostí skórovali Jack Eichel, Hertl a Pavel Dorofejev, kapitán Mark Stone zaznamenal asistenciu a natiahol bodovú sériu na 13 zápasov a vytvoril klubový rekord Golden Knights.
Za Vegas ešte nemohol nastúpiť švédsky obranca Rasmus Andersson, ktorého klub získal výmenou z Calgary, pretože čaká na vyriešenie imigračného procesu.
Do TD Garden prišiel Andersson v priebehu prvej tretiny, tréner Bruce Cassidy po zápase nevedel, či bude môcť nastúpiť v noci na sobotu v Toronte.
„Nie je zranený, nie je to problém so súpiskou, ide len o doriešenie imigračného procesu," povedal Cassidy.
Stamkos s ďalším hetrikom
Steven Stamkos zaznamenal 16. hetrik v kariére a pomohol Nashvillu k víťazstvu 5:3 nad Ottawou.
Senators viedlo 3:0, ale Predators potom strelili päť gólov za sebou a ukončili sériu dvoch prehier.
VIDEO: Hetrik Stevena Stamkosa
„Bolo to skvelé, nechceli sme opäť prehrať," povedal Stamkos, ktorý dal 253. gól v presilovke a dostal sa na deviate miesto histórie pred Marcela Dionnea.
Viac hetrikov ako on zaznamenali spomedzi aktívnych hráčov len Alex Ovečkin (33) a David Pastrňák (19).
Švajčiarsky obranca Roman Josi sa stal prvým hráčom, ktorý nastúpil na 1000 zápasov za Nashville a zaznamenal asistenciu.
Josi strávil v drese „predátorov" všetkých 15 sezón v NHL. V drese Ottawy strelil svoj prvý gól v profilige útočník Stephen Halliday.
NHL - výsledky (23. január):
Boston Bruins – Vegas Golden Knights 4:3 (3:0, 1:0, 0:3)
Góly: 10. McAvoy (Pastrňák, M. Geekie), 10. E. Lindholm (Pastrňák, M. Geekie), 11. Jeannot (Kuraly), 28. Pastrňák (Zadorov, E. Lindholm) – 41. Eichel (Hanifin, Korczak), 44. Hertl (Stone, Eichel), 58. Dorofejev (Theodore, Marner)
Carolina Hurricanes – Chicago Blackhawks 3:4 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 13. Nyström (Kotkaniemi), 30. Staal (Martinook, Slavin), 55. Blake (Stankoven, Hall) – 12. Michejev, 25. Lardis (Donato, O. Moore), 54. Murphy (Bertuzzi, Michejev), rozh. náj. O. Moore
Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Gól: 9. Werenski (Severson, Lundeström)
Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
Góly: 24. Caufield (Suzuki, Matheson), 32. Suzuki (Z. Bolduc) – 1. Zucker (Quinn, McLeod), 15. Malenstyn (Samuelsson), 23. Benson (K. Helenius, Östlund), 60. Krebs (T. Thompson)
Nashville Predators – Ottawa Senators 5:3 (0:2, 1:1, 4:0)
Góly: 39. Stamkos (Evangelista, F. Forsberg), 49. Marchessault (Bunting, Evangelista), 51. Stamkos (O'Reilly, Josi), 59. Stamkos (O'Reilly, Blankenburg), 60. C. Smith (Haula, O'Reilly) – 7. Halliday (Eller, Cousins), 15. Greig (Amadio, Sanderson), 31. Cozens (Zub, Sanderson)
Winnipeg Jets – Florida Panthers 1:2 pp a sn (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 46. Perfetti (J. Toews) – 39. Bennett (M. Tkachuk), rozh. náj. Lundell
Edmonton Oilers – Pittsburgh Penguins 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)
Góly: 26. Walman (Janmark), 54. Savoie (Bouchard, Ekholm) – 3. Mantha (Brazeau, Clifton), 3. Mantha (Brazeau, Kulak), 3. Crosby (Shea, St. Ivany), 33. Rakell (Malkin, Rust), 35. Malkin, 43. Činachov (Novak, St. Ivany)
Minnesota Wild – Detroit Red Wings 4:3 pp (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)
Góly: 18. Kaprizov (Zuccarello, Q. Hughes), 41. Zuccarello (Q. Hughes, Faber), 47. Zuccarello (Hartman, Kaprizov), 61. Kaprizov (Q. Hughes) – 5. Raymond (Seider, Larkin), 37. Raymond (Kasper), 46. J. van Riemsdyk (Finnie, Hamonic)
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: