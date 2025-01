Spišiaci ovládli šláger, Košice sa trápia. Kto zastaví nováčika zo Žiliny?

Na priebežných 2:2 vyrovnal aj s prispením košického hráča obranca Spišiakov Juraj Valach, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne.

Do zostavy Spišskej Novej Vsi sa vrátil útočník Dalibor Bortňák, ktorý bol na hosťovaní v Trenčíne. Košičania prehrali šesť zápasov z uplynulých siedmich.

V krajskom derby medzi Nitrou a Novými Zámkami sa do listiny strelcov zapísali iba domáci hráči s ročníkom narodenia 2007.

Hráči Banskej Bystrice zastavili sériu prehier na čísle štyri. Na ľade Dukly Trenčín prehrávali 0:1 aj 1:2, no napokon sa tešili z triumfu 4:3 po predĺžení.

Pre Trenčanov to bol iba druhý zápas v sezóne, ktorý dospel do predĺženia. Jeden z gólov domácich strelil obranca Tomáš Starosta, pre ktorého to bol prvý presný zásah v sezóne.

V riadnom hracom čase sa neskončil ani duel medzi Zvolenom a Slovanom Bratislava. O triumfe domácich 5:4 rozhodol víťazný samostatný nájazd Mareka Hecla.