ONLINE: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes, Tipos extraliga LIVE (36. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 36.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC SLOVAN Bratislava. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen po troch trojbodových domácich výhrach pretrhol sériu výhier a utorok v Nitre prehral po samostatných nájazdoch. O tri body však prišiel až v samom závere tečovanou strelou od modrej čiary. Tréner Mikula si ale bod z Nitry aj tak cenil, veď Zvolen ešte stále bojuje o priamu účasť v play off, hoci je stále na deviatej priečke. Na šiestu Žilinu je to ale stále iba osem bodov a do konca základnej časti je v hre ešte veľa bodov. Proti Slovanu to však zatiaľ Zvolenčanom v tejto sezóne akosi nejde. Doteraz všetky tri stretnutia prehrali, jedno po predĺžení. Otázka pred zápasom by teda mohla znieť: "Nájdu domáci hráči pod vedením Petra Mikulu recept na zdolanie Slovana?"



Slovan tiež v poslednom kole pretrhol sedem zápasovú víťaznú sériu. Túto sériu Slovanu ukončila Dukla Trenčín, ktorá v Bratislave prekvapivo ľahko triumfovala 5:2. Slovan je teda stále tretí, hoci keby bol Duklu zdolal, už mohli byť Oremusovi zverenci na druhom mieste. V poslednom kole sa ale favoritom nedarilo. Z prvej päťky vyhrala iba Nitra, aj to iba za dva body. Teraz akoby sa práve zobúdzali tímy zo spodnej polovice tabuľky. Práve v spomínanom poslednom kole naplno bodovali iba posledné Nové Zámky a desiata Dukla Trenčín. Slovan by sa teda mal mať na pozore. Postavenie v tabuľke aktuálne nemusí nič znamenať.