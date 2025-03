VIDEO: Tatar nekompromisným zakončením spečatil triumf Devils, Nemec odohral cez 15 minút

Bol to pre neho siedmy presný zásah v tejto sezóne. Proti Wild odohral 12:15 min a zaznamenal plusový bod. Hetrikom sa blysol Švajčiar Nico Hischier.

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel v noci na nedeľu v NHL gólom k triumfu New Jersey na ľade Minnesoty 5:2.

Pre kapitána Devils Hischiera to bol druhý hetrik v tomto ročníku profiligy, čo dokázal po Timovi Meierovi ako druhý Švajčiar. Hischier si s 33 gólmi v tejto sezóne vylepšil svoje maximum v kariére.

Gólový návrat Draisaitla

Hráči Calgary Flames v zostave s Martinom Pospíšilom prehrali na ľade Edmontonu Oilers 2:3 po predĺžení.

O triumfe domácich rozhodol v 63. minúte svojím druhým gólom nemecký kanonier Leon Draisaitl, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1.

Draisaitl sa vrátil do zostavy po zranení, pre ktoré vynechal štyri zápasy. Nemecký útočník sa ako prvý hráč v tejto sezóne dostal na métu 50 gólov, na konte ich má 51 a upevnil si pozíciu najlepšieho kanoniera súťaže.

Pospíšil odohral 13:59 min a do štatistík mu pribudol plusový bod. Oilers stále chýbal kapitán Connor McDavid. Flames momentálne strácajú na postup do play off sedem bodov, ale majú tri zápasy k dobru na St. Louis.