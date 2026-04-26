VIDEO: Carolina je prvým postupujúcim. Bitka o Pensylvániu bude pokračovať ďalej

Hokejisti Caroliny Hurricanes ako prví postúpili do 2. kola play off zámorskej NHL. V noci na nedeľu zvíťazili na ľade Ottawy Senators 4:2 a celú sériu vyhrali 4:0 na zápasy.
Vypadnutie odvrátili hráči Pittsburghu, ktorí triumfovali vo Philadelphii 4:2, a sériu znížili na 1:3. Minnesota si doma poradila s Dallasom 3:2 po predĺžení, v ktorom rozhodol Matthew Boldy, a vyrovnala na 2:2 na zápasy.
Carolina potvrdila pozíciu najvyššie nasadeného tímu na východe. Diváci v Ottawe čakali na góly do konca druhej tretiny, keď poslal hostí do vedenia v 35. minúte Taylor Hall, no hneď na to vyrovnal Drake Batherson.
Hurricanes si v tretej časti vybudovali vedenia vďaka zásahom Logana Stankovena, ktorý skóroval aj vo švrtom zápase série a Sebastiana Aha. Za domácich znížil 1:49 pred koncom Dylan Cozens, no pri hre bez brankára inkasovali z hokejky Aha, ktorý potvrdil postup do 2. kola.
Stankoven v prvých troch dueloch série otváral skóre, tentokrát strelil v 50. minúte v presilovke dôležitý gól na 2:1.
Bolo dôležité, aby sme držali spolu
„Dnes to bola pre nás dobrá skúška. Bolo dôležité, aby sme držali spolu a udržali emócie, čo sa nám podarilo.
Som rád, že som prispel aj gólom, celá naša formácia hrala dobre," povedal Stankoven pre nhl.com a pochválil spoluprácu s Taylorom Hallom a Jacksonom Blakeom.
V bránke Hurricanes podal opäť spoľahlivý výkon Frederik Andersen, ktorý kryl 25 striel. „Jeho podiel na postupe nemôžeme podceňovať, bol našou oporou. Celkovo si myslím, že to bol súboj brankárov," dodal tréner Caroliny Rod Brind’Amour.
Hurricanes sa stali tretím tímom v histórii NHL, ktorý prešiel cez prvé kolo play off vo ôsmich sezónach za sebou. Predtým sa to podarilo hráčom Montrealu Canadiens (10 v rokoch 1984-93 a 10 v rokoch 1951-60) a Philadelphii Flyers (9 v rokoch 1973-81).
Hurricanes sa zároveň stali dvadsiatym tímom, ktorý v sérii na štyri víťazné zápasy ani raz neprehrával.
Caroline chýbal v štvrtom zápase pre zranenie dolnej časti tela Nikolaj Ehlers a duel nedohral obranca Alexander Nikišin, ktorý odišiel z ľadu otrasený po tvrdom hite od Tylera Klevena v druhej tretine. „Nemám ešte informácie, ale vyzeralo to žiaľ na otrasu mozgu," povedal Brind’Amour.
Senators sa museli zaobísť bez služieb zranených obrancov Jakea Sandersona a Arťoma Zuba, šancu dostal 20-ročný Carter Yakemchuk a v prvom zápase v play off zaznamenal dve asistencie.
Senators to však nestačilo a so sezónou sa lúčia. „Je to srdcervúce,“ povedal kapitán Ottawy Brady Tkachuk.
Každý dal do tohto zápasu všetko
„Bola to tesná séria, ale treba uznať, že hrali dobre. Majú skvelý tím, hrajú tvrdo a nedávajú vám veľa priestoru. Každý dal do tohto zápasu všetko, aby sme si sériu predĺžili, ale žiaľ nevyšlo to. Je to ťažké," dodal kapitán Senators.
Carolina sa v druhom kole stretne s víťazom „bitky o Pennsylvániu“. V nej si v noci na nedeľu pripísali prvý bod hráči Pittsburghu. Pod výhru vo Philadelphii sa podpísali gólom a asistenciou Sidney Crosby a Rickard Rakell.
Crosby otvoril skóre v 15. minúte, keď strelou spomedzi kruhov prekonal Daniela Vladařa. Penguins viedli potom 2:0, keď Vladařovi zobral za bránkou puk Rakell a potrestal chybu českého gólmana.
Domáci znížili na 1:2, keď svoj prvý gól v play off strelil Denver Barkey, ale hosťom vrátil v 45. minúte dvojgólové vedenie Kris Letang, keď mu po vyhratom súboji pri mantineli korčuľou posunul puk Crosby.
Flyers ešte dal nádej Travis Konecny, ale víťazstvo „tučniakov" poistil do prázdnej bránky Connor Dewar.
Crosby: Konečne sme hrali svoju hru
„Je to len jeden zápas, ale dalo nám to život. Konečne sme hrali svoju hru," povedal Crosby.
Penguins vyšiel ťah so zmenou brankára, v prvých troch dueloch chytal Stuart Skinner, teraz dostal šancu Lotyš Arturs Šilovs, ktorý zaznamenal 28 zákrokov. Piaty duel je na programe v utorok v noci na ľade Penguins.
O triumfe Minnesoty rozhodol 29 sekúnd pred koncom prvého predĺženia Boldy, ktorý tečoval strelu Jareda Spurgeona.
Brock Faber zaznamenal gól a asistenciu, Kirill Kaprizov mal dve asistencie a brankár Jesper Wallstedt predviedol až 43 úspešných zákrokov.
Za Dallas mali Matt Duchene a Mikko Rantanen bilanciu 0+2 a Jake Oettinger kryl 40 striel domácich. Dallas išiel do vedenia, keď sa v presilovke presadil Jason Robertson a skóroval aj vo štvrtom zápase série.
Domáci ešte v prvej tretine vyrovnali, keď strelu Fabera nešťastne tečoval Miro Heiskanen a ten skončil v bránke Stars. Faber sa stal prvým obrancom v klubovej histórii, ktorý strelil tri góly v jednej sérii play off.
Fínsky obranca Heiskanen sa potom presadil aj na druhej strane a Dallas po jeho zásahu z poslednej minúty druhej tretiny viedol. Domáci však napokon vyrovnali, keď v 55. minúte dotlačil puk do bránky Marcus Foligno. Hrdinom duelu bol napokon Boldy.
„Začalo sa to skvelým forčekom Erikssona Eka a Kaprizova a potom to pekne vystrelil na bránku Supergeon. Mal som šťastie, že teč skončil v bránke," povedal Boldy. Séria sa vracia do Dallasu, piaty duel je na programe v noci na stredu.
NHL - 1. kolo play-off:
Štvrťfinále Východnej konferencie
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly: 36. Barkey (Zegras, York), 48. Konecny (Dvorak, Sanheim) - 15. Crosby (Karlsson), 22. Rakell, 45. Letang (Crosby, Rakell), 60. Dewar (Lizotte, Acciari).
Brankári: Vladař - Šilovs, strely na bránku: 30:21.
/stav série: 3:1/
Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly: 38. Batherson (Stützle, Yakemchuk), 59. Cozens (Batherson, Yaremchuk) - 36. Hall (Jankowski, Robinson), 50. Stankoven (Miller, Hall), 58. Aho (Jarvis, Walker), 59. Aho (Jarvis, Chatfield).
Brankári: Ullmark - Andersen, strely na bránku: 27:30.
/konečný stav série: 0:4, postúpila Carolina/
Štvrťfinále Západnej konferencie
Minnesota Wild - Dallas Stars 3:2 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 14. Faber (Kaprizov, Hartman), 55. M. Foligno (Sturm, Faber), 80. Boldy (Spurgeon, Kaprizov) - 6. Robertson (Duchene, Rantanen), 40. Heiskanen (Duchene, Rantanen).
Brankári: Wallstedt - Oettinger, strely na bránku: 43:45.
/stav série: 2:2/