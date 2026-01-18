VIDEO: Najskôr vymietol roh, potom výborne tečoval. Slafkovský bol proti Ottawe hviezdou zápasu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil v noci na nedeľu v zámorskej NHL dva góly a prispel tak k výhre Montrealu Canadiens, ktorí triumfovali na ľade Ottawy 6:5 po predĺžení.
Okrem neho bol v akcii ešte Martin Fehérváry, jeho Washington nestačil na Floridu 2:5.
Slafkovský poslal svoj tím do vedenia v 4. minúte počas presilovky, keď prekonal brankára Leeviho Meriläinena strelou do pravého horného rohu.
Pre 21-ročného slovenského hráča to bol 60. gól a 150. bod v zámorskej profilige. Ďalší presný zásah prišiel v 56. minúte za stavu 3:5, keď pred bránkou tečoval strelu Lanea Hutsona.
V divokom kanadskom derby viedol Montreal 2:0, ale potom prehrával po góle Jakea Sandersona v 48. minúte 3:5. Slafkovského 19. gól v sezóne dal Canadiens krídla a o 65 sekúnd neskôr vyrovnal Alexandre Carrier.
V 33. sekunde predĺženia dokonal obrat Cole Caufield a po úniku s Nickom Suzukim strelou príklepom rozhodol o víťazstve Montrealu.
„Neviem či by som to tak spravil znova, ale som rád, že to vyšlo a so šťastím sa puk dostal do bránky," povedal pre nhl.com Caufield, ktorý nazbieral tri body za dva góly a asistenciu.
Hutson nazbieral tri asistesncie a po 49 zápasoch má na konte 50 bodov (8+42). V histórii Canadiens to medzi obrancami dokázal pred ním len Larry Robinson (42 zápasov v sezóne 1985/86 a 44 zápasov v sezóne 1976/77).
Slafkovský prekonal rekord
Senators boli sklamaní, že nedotiahli dobre rozbehnutý duel do úspešného konca. „Je to frustrujúce. Hrali sme výborne 56 minút, ale na víťazstvo treba celých 60. Najmä keď hráte proti tímu, ktorý má taký ofenzívny talent a schopnosti otáčať zápasy," povedal Sanderson.
Jedným z najkrajších momentov zápasu bol gól útočníka Ottawy Tima Stützleho na 2:2, keď si puk posunul medzi nohy a výstavnou strelou prekonal Sama Montembeaulta.
Slafkovský strelil už 61 gólov a v štatistike hráčov do 22 rokov sa dostal na tretie miesto histórie Canadiens, keď prekonal zápis Maria Tremblayho. Pred ním sú už len Stephane Richer (91) a Henri Richard (62).
Fehérváry mal najviac zblokovaných striel
Fehérváry bol v prvej obrannej dvojici s Johnom Carlsonom, jeho ice time bol 18:46 a duel ukončil s mínusovým bodom.
Slovenský obranca zblokoval štyri strely, čo bolo najviac zo všetkých hráčov na ľade. K víťazstvu Panthers najvýraznejšie prispel Sam Bennett, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie. Florida tak odčinila piatkovú prehru 1:9 s Carolinou.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
49
19
21
40
+6
2.
Šimon Nemec
New Jersey
34
7
11
18
+2
3.
Martin Fehérváry
Washington
49
3
14
17
+14
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
38
7
3
10
-5
5.
Pavol Regenda
San Jose
10
7
1
8
1
6.
Erik Černák
Tampa
27
0
5
5
+2
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
„Samozrejme sme boli nespokojní s tým čo sa stalo v piatok. Som rád, že sme ukázali charakter a zareagovali najlepším možným spôsobom," povedal Bennett. Oba góly Washingtonu strelil obranca Jakob Chychrun.
Mimo zostavy bol opäť Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo 1:4 s Carolinou. Štvrtý hetrik v akriére si v tomto dueli pripísal ruský útočník Andrej Svečnikov.
Ďalší Slovák Martin Pospíšil zas chýbal v zostave Clagary, pričom v noci na sobotu bol v akcii po zranení prvýkrát od októbra, a to vo farmárskom tíme Calgary Wranglers.
NHL - výsledky (18. január)
Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 7. McTavish (Zellweger, R. Strome), 65. Granlund (Sennecke) – 26. Kempe (Fiala, Kuzmenko)
Brankári: Husso - Forsberg, strely na bránku: 33:18
Vancouver Canucks – Edmonton Oilers 0:6 (0:0, 0:6, 0:0)
Góly: 24. Roslovic (Lazar, Walman), 27. Hyman (Bouchard, McDavid), 32. K. Kapanen (Nugent-Hopkins, Emberson), 35. Roslovic (Howard, Savoie), 36. K. Kapanen (Nugent-Hopkins), 37. Podkolzin
Brankári: Tolopilo - Jarry, strely na bránku: 31:35
Vegas Golden Knights – Nashville Predators 7:2 (0:1, 2:0, 5:1)
Góly: 38. Holtz (Theodore, Reinhardt), 39. Theodore (Lauzon, Kolesar), 46. Dorofejev (Marner), 49. Stone (Eichel, Whitecloud), 53. Reinhardt (Holtz, Laczynski), 54. Marner (R. Smith, Schmid), 56. Kolesar (Hertl, Bowman) – 15. Evangelista (Josi), 60. F. Forsberg (O'Reilly, Josi)
Brankári: Schmid - Annunen, strely na bránku: 36:28
Calgary Flames – New York Islanders 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
Góly: 12. Šarangovič (Andersson, Bahl), 24. Klapka (Bahl, Frost), 30. Kirkland (Lomberg, Klapka), 32. Kuzněcov (Kadri, Zary) – 33. Pageau (M. Schaefer, Holmström), 58. Anders Lee (Ritchie, M. Schaefer)
Brankári: Wolf - Rittich, strely na bránku: 19:30
Utah Mammoth – Seattle Kraken 6:3 (1:1, 2:2, 3:0)
Góly: 3. Stenlund (Crouse, Cole), 21. Schmidt (McBain, Guenther), 25. Schmaltz (Crouse, Schmidt), 55. Schmidt (Keller), 56. Crouse (Keller, Schmidt), 60. Hayton (Marino, Vejmelka) – 2. Eberle (Kakko, Beniers), 36. Beniers (Dunn, Catton), 38. Stephenson (Gaudreau, Tolvanen)
Brankári: Grubauer - Vejmelka, strely na bránku: 30:21
New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Góly: 45. Meier (Glass, Hamilton) – 34. Svečnikov (Sebastian Aho), 35. Svečnikov (Sebastian Aho, S. Walker), 49. Blake (Ehlers, K. Miller), 56. Svečnikov (Sebastian Aho, Jarvis)
Brankári: Markström - Andersen, strely na bránku: 29:34
Ottawa Senators – Montreal Canadiens 5:6 pp (0:2, 4:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 21. B. Tkachuk (Giroux, Sanderson), 24. Stützle (Cousins, Eller), 36. Cozens (Stützle, Sanderson), 39. Perron (Zub, Sanderson), 48. Sanderson (Greig) – 4. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 18. Caufield (Suzuki), 25. Josh Anderson (Matheson, Dobson), 56. Slafkovský (L. Hutson, Danault), 57. A. Carrier (Děmidov, Josh Anderson), 61. Caufield (L. Hutson)
Brankári: Meriläinen - Montembeault, strely na bránku: 34:19
Pittsburgh Penguins – Columbus Blue Jackets 3:4 sn (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Clifton (Novak), 18. Rakell (Crosby), 59. Crosby (Letang, Malkin) – 3. Aston-Reese (Werenski, Gaunce), 28. Marčenko, 38. Heinen (Gudbranson, Zamula), rozh. náj. Coyle
Brankári: Šilovs - Merzlikinš, strely na bránku: 32:25
Washington Capitals – Florida Panthers 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Góly: 23. Chychrun (Protas, Carlson), 31. Chychrun (Carlson, Dowd) – 14. Greer (Bennett, Ekblad), 32. Bennett (Verhaeghe, Mikkola), 36. Balinskis (Lundell, Reinhart), 59. Lundell (Reinhart), 60. Verhaeghe (Bennett, Greer)
Brankári: Thompson - Tarasov, strely na bránku: 24:31
Winnipeg Jets – Toronto Maple Leafs 3:4 pp (0:0, 2:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 23. Iafallo (Stanley, Namestnikov), 29. Connor (Vilardi), 43. Niederreiter (Namestnikov, L. Schenn) – 30. Matthews (Domi, Rielly), 46. Ekman-Larsson (N. Robertson, Cowan), 56. McMann (Ekman-Larsson, Rielly), 64. Domi (Matthews, Ekman-Larsson)
Brankári: Hellebuyck - Hildeby, strely na bránku: 30:37
Chicago Blackhawks – Boston Bruins 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)
Góly: 17. Greene (Burakovsky, Bedard), 19. Kaiser (N. Foligno) – 22. McAvoy (E. Lindholm, Pastrňák), 35. Lohrei (Zacha, E. Lindholm), 40. Arvidsson (Zacha, Mittelstadt), 49. Lohrei (Mittelstadt, Minten), 51. Chusnutdinov (Pastrňák, E. Lindholm)
Brankári: Söderblom - Korpisalo, strely na bránku: 24:23
