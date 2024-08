Slafkovský ovládol anketu Hokejista roka 2024, Lopušanová ostala bez ceny

"Som veľmi rád, že som mohol opäť vyhrať. Je to pre mňa veľká česť, pretože konkurencia je veľká. Skvelý hráč je Šimon Nemec a myslím si, že čochvíľa tu bude stáť aj on," povedal Fehérváry, ktorý získal ocenenie aj vlani.

Najlepším trénerom je víťaz Tipos extraligy s Nitrou Antonín Stavjaňa a Peter Stano opäť triumfoval v kategórii najlepšieho rozhodcu.

Cenu si v pondelok nemohol prevziať osobne pre nomináciu IIHF na finálový turnaj olympijskej kvalifikácie do Dánska. Prevzal ju zaňho jeho otec Jozef.

Na slávnostnom ceremoniáli sa stal novým členom Siene slávy slovenského hokeja Ľubomír Višňovský.

Spomedzi kandidátov ho vybrala Nominačná komisia Siene slávy slovenského hokeja, ktorá je zložená z jej zakladateľov, členov i funkcionárov z prostredia SZĽH.

„Je to obrovská pocta. Veľmi si vážim, že sa môžem zaradiť medzi legendy slovenského hokeja. Je to tiež zadosťučinenie pre mojich rodičov, ktorí si to odmalička celé oddreli so mnou. Nielen ja, ale aj oni si to budú veľmi vážiť a budú pyšní,“ povedal Višňovský.