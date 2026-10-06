VIDEO: Černák rozdával hity a získaval plusové body. Pri výhre bol najvyťaženejším hráčom

Slovenský hokejový obranca Erik Černák z Tampy Bay nazbieral tri plusové body v nočnom zápase NHL proti Philadelphii.
Jeho tím zvíťazil na domácom ľade 4:1. Černák odohral 22:15 min. a bol najvyťaženejší hráč „bleskov.
Duel odohral v druhej formácii so svojim tradičným kolegom z defenzívy Ryanom McDonaghom.
Prezentoval sa aj tromi hitmi, zblokovanou strelou a jedným streleckým pokusom. Na prvý kanadský bod v prebiehajúcej sezóne naďalej čaká.
Tampa Bay dosiahla druhé víťazstvo po sebe, pričom súpera prestrieľala jednoznačne 36:14. Flyers prehrali všetky štyri doterajšie zápasy.
„Nemáme výsledky. Celý tím očakáva oveľa viac. Musíme dať kredit súperovi, má dobrý tím, no my musíme viac bojovať.
Máme zručnosti a ľudí, ktorí vedia ako na to, len to musíme robiť. Je ľahké povedať to, no vždy za nás viac hovoria skutky než slová,“ poznamenal útočník Porter Martone.
Tampa začala sezónu prehrou na ľade NY Rangers 1:5, no následne si poradila s Washingtonom (3:1) aj Philadelphiou.
„Po prvom zápase sme si povedali, že musíme byť dôraznejší v súbojoch o puk. Myslím si, že v uplynulých dvoch dueloch sme v tom odviedli dobrú prácu,“ povedal útočník Brayden Point.
Pittsburgh prvýkrát prehral
Hráči Ottawy zvíťazili aj v druhom stretnutí sezóny, keď na ľade Bostonu triumfovali 4:1. Dvomi gólmi a asistenciou k tomu prispel nemecký útočník Tim Stützle.
Brankár Ottawy Linus Ullmark zneškodnil počas prvých dvoch tretín všetkých 10 striel domácich, no do tretej časti nenastúpil.
Tréner Travis Green uviedol, že išlo o preventívne opatrenie, keďže po kolízii v priestore bránkoviska „niečo pocítil“.
Boston sa v úvode trápi s využívaním presilových hier, v desiatich neskóroval ani raz. „Samozrejme, súvisí to so sebadôverou. Minulý rok sme dokázali, že môžeme byť silní v presilovke, takže sa k tomu musíme vrátiť," povedal kapitán Bruins David Pastrňák podľa nhl.com.
Hokejisti Winnipegu sa postarali o prvú prehru Pittsburghu v sezóne. Na ľade „tučniakov“ zvíťazili 3:2, keď všetky góly strelili v tretej tretine.
Úspešný debut v drese Jets absolvoval brankár Clay Stevenson, ktorého klub získal koncom septembra z Washingtonu.
V prvom súťažnom zápase vo farbách svojho nového tímu mal 93,8-percentnú úspešnosť zákrokov.
Celebrini chýbal
Kapitán a ofenzívny líder San Jose Macklin Celebrini nazbieral v úvodných dvoch zápasoch sezóny päť kanadských bodov za asistencie, no v nočnom zápase na ľade Dallasu chýbal svojmu tímu pre zranenie.
Síce absolvoval predzápasové rozkorčuľovanie, no klub napokon oznámil, že hviezdny útočník vynechá duel pre zranenie v dolnej časti tela.
„Dnes (utorok) večer posúdime jeho stav a uvidíme, ako na tom bude,“ uviedol tréner San Jose Ryan Warsofsky.
Pre Sharks, ktorí predtým zvíťazili v oboch zápasoch a strelili v nich deväť gólov, išlo o citeľné oslabenie.
Na ľade Dallasu sa dostali iba k 13 strelám a prehrali 0:5. Dallas dosiahol prvé víťazstvo v sezóne. Brankár Jake Oettinger vychytal prvé čisté konto v sezóne a 17. v kariére.
NHL - 6. október (výsledky):
Tampa Bay Lightning - Philadelphia Flyers 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 17. Point (Carlson, Kučerov), 21. Holmberg (Michejev, Girgensons), 57. Michejev (Holmberg), 60. Hagel (Kučerov) - 28. Foerster (Seeler, Couturier)
Brankári: Vasilevskij - Vladař, strely na bránku: 36:14
Boston Bruins - Ottawa Senators 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Góly: 44. Hagens - 8. Stützle (Amadio), 10. Stützle, 22. Batherson (Stützle), 26. Amadio (Pinto, Cousins)
Brankári: Swayman - Ullmark (41. Ersson), strely na bránku: 19:24
Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Góly: 30. Kindel (Carlile, Karlsson), 49. Carlile (Kindel, Koivunen) - 45. Iafallo, 48. Lowry (Iafallo, DeMelo), 50. Perfetti (Morrissey)
Brankári: Murašov - Stevenson, strely na bránku: 31:33
Dallas Stars - San Jose Sharks 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Góly: 19. Heiskanen (Hintz, Benn), 24. Kiviranta (Faksa), 27. Benn (Robertson, Hintz), 37. Robertson, 56. Rantanen (Steel)
Brankári: Oettinger - Askarov, strely na bránku: 26:13
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