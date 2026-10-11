Bol stabilnou súčasťou Capitals. Zomrel bývalý útočník s takmer 700 zápasmi v NHL

Vo veku 69 rokov zomrel bývalý útočník zámorskej hokejovej NHL Bobby Gould. V profilige odohral takmer 11 sezón. Informáciu priniesol na sociálnych sieťach Washington Capitals, príčinu smrti neuviedol.
„Organizácia Washington Capitals smúti za odchodom Bobbyho Goulda. Osem sezón bol pevnou súčasťou Capitals, v rokoch 1981 - 1989 odohral za náš klub 600 zápasov.
Bol to konzistentný strelec, štyrikrát dal minimálne 20 gólov a v sezóne 1986-87 si s 50 bodmi vytvoril maximum v kariére," uviedli Capitals na sociálnych sieťach.
Gould začal kariéru v tíme Atlanta/Calgary Flames a v profilige končil v sezóne 1989/1990, keď sa s Bostonom dostal do finále Stanley Cupu. Bruins vtedy prehrali finále s Edmontonom Oilers.
Rodák z kanadského Ontaria strelil v NHL celkovo 145 gólov a pridal 159 asistencií v 697 zápasoch. Na konte mal aj 572 trestných minút.