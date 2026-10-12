VIDEO: Fehérváry dominoval v jednom ukazovateli. Ovečkin sa priblížil k rekordu Gretzkého

Hokejisti Washingtonu prehrali v zápase zámorskej NHL proti Seattlu 3:5. Slovenský obranca Martin Fehérváry v drese Capitals v stretnutí nebodoval, odohral 23:32 min a na konte mal jednu mínusku.
Spomedzi hráčov svojho tímu zblokoval najviac striel súpera (4). Fehérváry bol druhý najvyťažovanejší hráč Washingtonu po obrancovi z elitnej formácie Jakobovi Chychrunovi (27:23 min).
Alexandar Ovečkin strelil v zápase proti Seattle Kraken svoj prvý gól novej sezóny. Bol to už jeho 930. gól v základnej časti NHL.
Ak započítame aj góly v play-off Stanleyho pohára, Ovečkin ich má na konte už 1 007 – iba deväť gólov ho delí od absolútneho rekordu Wayna Gretzkého, ktorý ich nazbieral 1 016.
VIDEO: Gól Ovečkina
Ovečkin da prvý gól dal aj Joeymu Daccordovi. Je to v poradí 190. brankár, ktorého v súťaži prekonal.
Capitals zaznamenali prvú domácu prehru v novom ročníku profiligy. V úvodnej dvadsaťminútovke padli štyri góly, po dva na oboch stranách.
Za domácich skórovali Jordan Kyrou práve s Ovečkinom, v drese hostí sa presadili Kaapo Kakko a Jordan Eberle.
Na gól hosťujúceho Fredericka Gaudreaua z prostrednej časti dokázal odpovedať 46 sekúnd po začiatku tretieho dejstva Boone Jenner presným zásahom na 3:3.
Washington mal v tretej tretine výraznú streleckú prevahu (18:5), avšak efektivita bola na strane Seattlu.
Víťazný gól strelil Jared McCann v čase 54:33 a triumf hostí spečatil v 58. minúte prvým gólom v sezóne Ryan Winterton.
„Po celý čas sme mali dobré nasadenie. Mali sme veľa blokov a striel. Bol to tvrdý zápas a naši chlapci odviedli dobrú prácu pri hľadaní cesty k víťazstvu,“ povedal pre nhl.com tréner Seattlu Lane Lambert.
New York Rangers vlani nezachytil štart ročníka a prehrával najmä v Madison Square Garden. Newyorčania vstúpili do nového štyrmi domácimi víťazstvami v sérii, pričom najvýraznejším rozdielom zdolali v noci na pondelok Vancouver (6:2).
Po dva góly dali Tye Kartye a Will Cuylle. Brankár „jazdcov“ Dylan Garand, ktorý nahradil zraneného Igora Šesťorkina, predviedol 19 úspešných zákrokov.
Zibanejad dosiahol v presilovej hre 250 bodov
„Hráči dozreli a nestratili žiadnu úroveň nadšenia. Veria v tímovú hru, ktorú sa tu snažíme vybudovať a myslím si, že v tom budú pokračovať. Nakoniec, to je naša výzva a o tom sme diskutovali.
Je to mentalita, keď je hráč na prvom mieste,“ povedal tréner Rangers Mike Sullivan. Mika Zibanejad sa stal tretím hráčom v histórii Rangers, ktorý dosiahol v presilovej hre 250 bodov, pridal sa k Brianovi Leetchovi (514) a Rodovi Gilbertovi (323).
Siedmy duel za sebou prehrali hráči Philadelphie, ktorí sú s dvoma bodmi na dne Východnej konferencie. Flyers nestačili na obhajcu Stanleyho pohára a Caroline Hurricanes podľahli 1:4.
Na piatom víťazstve najlepšieho tímu uplynulej sezóny za sebou mali podiel s bilanciou 1+1 fínsky útočník Sebastian Aho a jeho ruský kolega z elitnej formácie Andrej Svečnikov. Carolina je s 11 bodmi na čele Východnej konferencie.
Urobili sme pár dobrých individuálnych výkonov
„Máme skvelých hráčov a máme aj takých, ktorí sa neustále zlepšujú. Aj v tomto zápase sme mali 20 hráčov, ktorí odviedli skvelú prácu.
Urobili sme pár dobrých individuálnych výkonov, ktoré vždy potrebujete. A potom môžete pomýšľať na víťazstvo,“ uviedol kouč Caroliny Rod Brind'Amour.
NHL - výsledky (pondelok, 12. október):
Washington Capitals – Seattle Kraken 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Góly: 12. Kyrou (Hutson, Leonard), 17. Ovečkin (Protas), 41. Jenner – 7. Kakko (Dunn, Larsson), 20. Eberle (Stephenson, Larsson), 34. Gaudreau (Winterton, Meyers), 55. McCann (Montour, Evans), 58. Winterton (Meyers, Gaudreau).
Brankári: Thompson - Daccord, strely na bránku: 36:27
Philadelphia Flyers – Carolina Hurricanes 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Góly: 36. Dvorak (Seeler, Barkey) – 31. Svečnikov (Walker), 34. Gostisbehere (Aho, Carrier), 37. Aho (Carrier, Svečnikov), 56. Jankowski (Martinook).
Brankári: Woll - Kočetkov, strely na bránku: 19:30
New York Rangers – Vancouver Canucks 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Góly: 1. Kartye (Miller, Lafreniere), 23. Cuylle (Laba), 39. Kartye (Miller, Gavrikov), 42. Lafreniere (Perreault, Zibanejad), 46. Perreault (Fox, Zibanejad), 56. Cuylle (Tolvanen, Schneider) – 18. DeBrusk (Lekkerimäki), 37. Pettersson (Gallagher, O'Connor).
Brankári: Garand - Lankinen, strely na bránku: 25:21
Tabuľky NHL
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