My chceme Larkina, skandovali diváci v Montreale. Američan však odmieta Kanadu

Fanúšikovia Montrealu Canadiens dali v nočnom zápase proti Detroitu (1:0 pp a sn) jasne najavo, že by radi videli v ich drese hviezdneho útočníka Red Wings Dylana Larkina.
Bývalý kapitán Detroitu už pred sezónou požiadal vedenie klubu o výmenu, ale zatiaľ k transakcii neprišlo.
„My chceme Larkina!" skandovali diváci po úvodnom buly v Bell Centre. Canadiens nie sú na zozname klubov, ktoré americký hokejista údajne dal bývalému generálnemu manažérovi Stevovi Yzermanovi.
Larkin má klauzulu o nevymeniteľnosti v rámci celej NHL, ale podľa zámorských médií by dovolil výmenu do Dallasu, Washingtonu, Colorada, Tampy Bay, Minnesoty, Floridy a Las Vegas.
Zatiaľ však ostáva v službách Red Wings, ktorí desať sezón za sebou nepostúpili do play off.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal Canadiens - Detroit Red Wings
„Bolo to zaujímavé. Nepovedal by som, že v tejto budove raz budú skandovať moje meno, ale sú to vášniví fanúšikovia.
Podľa môjho názoru je tu najlepšia hokejová atmosféra, diváci sú znalí, milujú svoj tím a tak som to vnímal. A po pár sekundách som sa už mohol sústrediť len na hru," povedal 30-ročný Larkin pre sportsnet.ca.
Montreal zdolal Detroit po góle Zacha Bolduca, ktorý rozhodol v šiestej sérii nájazdov. Canadiens neuznali tri góly po preskúmaní videa, hneď v úvode zrušili zásah Colea Caufielda, v druhej tretine neplatil zásah Bolduca a v predĺžení sa predčasne tešil Alexandre Texier.
Larkin bol s časom 22:40 najvyťaženejším útočníkom Red Wings, zaznamenal štyri strely. Tréner Todd McLellan sa veľmi o situácii ohľadom Larkina baviť nechcel.
„Máme interné pravidlo - každý kto si oblečie dres Red Wings, alebo sa ako člen realizačného tímu postaví na lavičku, odvedie maximum a sústredí sa na svoju prácu.
Bez ohľadu na to v akej je situácii," povedal McLellan. „Už som unavený stále hovoriť o Larkinovi. Nebudem sa už k jeho situácii vyjadrovať, prepáčte," dodal.
Montreal by chcel už v tejto sezóne zabojovať o najvyššie ciele, ale klub dlhodobo hľadá kvalitného centra do druhej formácie za Nicka Suzukiho.
Larkin by bol ideálnou voľbou, ale olympijský víťaz z Milána 2026 podľa všetkého nechce ísť hrať do Kanady.
V 811 zápasoch strelil Larkin 277 gólov a nazbieral 645 bodov. Kontrakt s ročným zárobkom 8,7 milióna dolárov má platný až do konca sezóny 2030-31.
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