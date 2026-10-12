VIDEO: NHL potrestala útočníka New Jersey. Súperovi pichol hokejkou do hrudníka

Útočník Evan Rodrigues z tímu New Jersey Devils dostal za faul vysokou hokejkou v sobotňajšom zápase NHL proti Vancouveru pokutu 5000 dolárov. Informovala o tom webová stránka ligy.
Rodrigues desať sekúnd pred koncom druhej tretiny, ešte pred vhadzovaním, pichol Marca Rossiho čepeľou hokejky do hrudníka. Rozhodcovia mu za to udelili trest na 2+2 minúty. Devils napokon zvíťazili 4:1.
Rodrigues prišiel do New Jersey v lete z Floridy, s ktorou v rokoch 2024 a 2025 získal Stanleyho pohár. V NHL pôsobil aj v tímoch Buffalo Sabres a Pittsburgh Penguins.
VIDEO: Rodrigues a jeho zákrok
V základnej časti má na konte 107 gólov a 163 asistencií v 620 zápasoch. V 61 dueloch play off pridal 13 gólov a 28 asistencií.
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