Topoľčany vysoko deklasovali osemnástku. Dominovali od úvodu zápasu

TASR|27. jan 2026 o 15:26
V súťaži im patrí 7. priečka s mankom jediného bodu na šiestu Dubnicu.

Hokejisti HC MUŠLA Topoľčany zvíťazili v utorkovom vloženom stretnutí Tipos SHL nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 v Piešťanoch 8:1.

V súťaži im patrí 7. priečka s mankom jediného bodu na šiestu Dubnicu, ktorá drží posledné priame postupové miesto do play off. Topoľčany odohrali o zápas viac. 

Tipos SHL - 27. január:

Vložený zápas:

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC MUŠLA Topoľčany 1:8 (0:2, 1:3, 0:3)

Góly: 36. Friedl (Obušek) - 8. Janča (Bereš, Lušňák), 14. Lušňák (Bereš), 24. Gergel (Lušňák, Benko), 30. Kuboš (Pšenko, Bystričan), 39. Lušňák (Štefanka, Janča), 46. Lušňák (Benko), 54. Ružek (Bajzík), 59. Hurtaj (Matej). Rozhodovali: Valo, Valach – Drblík, Lepieš, vylúčenia: 3:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 48 divákov

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

