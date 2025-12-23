Predvianočné kolo prialo Slovákom. Sukeľ a Kollár s dvomi bodmi, Čerešňák hrdinom

Slovenský hokejista Matúš Sukeľ prispel v 33. kole českej extraligy gólom a asistenciou k suverénnemu víťazstvu Litvínova nad Mladou Boleslavou 6:1.
Oporou domácich bol v bránke jeho krajan Matej Tomek, ktorý zneškodnil 26 z 27 striel hostí.
Bilanciou 1+1 sa mohol v utorok pochváliť aj ďalší slovenský útočník Andrej Kollár, ktorý pomohol Brnu k výhre nad Plzňou 3:2 po predĺžení.
V predvečer Štedrého dňa skóroval aj obranca Peter Čerešňák, ktorý svojím gólom zariadil triumf Pardubíc v Kladne 1:0.
Česká extraliga - 33. kolo:
Energie Karlove Vary - Motor České Budějovice 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 55. Černoch
HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Góly: 32. Abdul, 34. Abdul (KŇAŽKO), 52. Hladonik, 59. Wesley – 25. Zeman (FAŠKO-RUDÁŠ)
HC VERVA Litvínov - BK Mladá Boleslav 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Góly: 11. Holmström, 16. Hlava (SUKEĽ), 30. Husinecký, 38. SUKEĽ, 46. Šprynar, 49. Maštalířský - 28. Buchtele
/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas, vykryl 26 z 27 striel/
Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Gól: 49. ČEREŠŇÁK
HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)
Góly: 7. KOLLÁR, 39. A. Zbořil (tr. strieľanie), 62. F. Král (KOLLÁR) - 45. M. Petman, 49. Filip
HC Sparta Praha - HC Olomouc 7:2 (1:0, 4:1, 2:1)
Góly: 17. Pysyk, 23. P. Kousal, 29. Špaček, 32. K. Hrabík, 38. Chlapík, 47. Eberle, 48. Řepík - 22. a 58. O. Najman