Slovenským tímom sa mimoriadne darilo v príprave. Poprad bol blízko k desiatim gólom

Hokejisti Popradu sa tešia z gólu. (Autor: TASR)
TASR|19. aug 2025 o 20:56
Vysokým rozdielom vyhrali aj Michalovce.

BRATISLAVA. Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili vo svojom prvom prípravnom zápase pred extraligovou sezónou nad maďarským tímom DEAC 3:2.

Úspešne vstúpili do prípravy aj hráči Michaloviec, ktorí si na vlastnom ľade poradili s Miškovcom 8:2. Maďarského súpera zdolala aj Nitra, ktorá si doma poradila s Ferencvárosom 4:2.

Presvedčivý vstup do prípravných zápasov dosiahli aj hráči Popradu, ktorí zvíťazili na ľade Krakova 9:1.

V súboji dvoch extraligových tímov triumfovali hráči Liptovského Mikuláša nad Žilinou 4:3 po predĺžení.

Tipsport liga - príprava

HK Spišská Nová Ves - DEAC Debrecín 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Góly Spišskej N. Vsi: Staš, Žiak, Giroux

HK Nitra - Ferencváros Budapešť 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Góly Nitry: Čederle, Bača, Kováč, Paulovič

MHK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina 4:3 pp (0:1, 1:0, 2:2)

Góly: Flood, Robertson, Lalík, Bíly - Mucha 2, Ranford

Krakovia Krakov - Poprad 1:9 (0:4, 1:4, 0:1)

Góly Popradu: Gabor 3, Výhonský, Urbánek, Kotvan, Majdan, Nauš, Calof

HK Dukla Michalovce - DVTK Jegesmedvék Miškovec 8:2 (4:0, 0:1, 4:1)

Góly Michaloviec: Roy, Welsh, Lindelöf, Spodniak, Martel, Fominych, Kizák, Michnáč

Tipsport liga

    dnes 20:56
