Nové Zámky rastú v tabuľke. Skvelú sériu natiahli aj proti Dubnici

Hokejisti Nových Zámkov natiahli svoju šnúru víťazstiev na šesť, keď v zápase 43. kola Tipos SHL zdolali Dubnicu 4:2.
O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine. Ziskom troch bodov dobehli svojho súpera v tabuľke, no vďaka lepším vzájomným stretnutiam poskočili na šieste miesto, posledné zaručujúce priamy postup do playoff.
Hostia sú po druhej prehre v rade na siedmej priečke.
Hráči HC 19 Humenné zvíťazili nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 v utorkovom vloženom zápase Tipos SHL v Piešťanoch 4:2.
Hostia týmto triumfom natiahli sériu víťazstiev na štyri a v tabuľke stiahli stratu na druhý Žiar nad Hronom na jeden bod. Slovenská osemnástka je bez bodu na poslednom 13. mieste.
Tipos SHL
43. kolo:
HC Nové Zámky - TSS Group Dubnica 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly: 23. Paul (Waite), 35. Krchňavý (Paul, White), 42. Korím (Štrauch, Vítek), 57. Waite (Paul, Brejčák) - 14. Sabadka (Vaňo), 24. Pangelov (Hovorka, Kalis)
Vložený zápas:
JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC 19 Humenné 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Góly: 45. Brath (Tariška, Repka), 51. Karšay (Tóth, Tariška) - 7. Šachvorostov (Železkov, Rymarev), 20. Žitný (Vrábeľ, Vaško), 30. Železkov (Žitný, Šachvorostov), 60. Rymarev