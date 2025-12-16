VIDEO: Podarilo sa mu to prvýkrát v kariére. Dvorský strelil oba góly St. Louis

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zaznamenal prvý dvojgólový zápas v NHL. V zápase proti Nashvillu strelil oba góly St. Louis Blues, ktorí však na domácom ľade prehrali 2:5.
Zároveň tak ukončil sériu jedenástich zápasov bez kanadského bodu.
Ukončil svoje 13-zápasové čakanie na gól
„Pozitívom bol Dalibor Dvorský. Bolo fajn vidieť jeho pohyb, zvlášť pri prvom góle,“ pochválil ho tréner St. Louis Jim Montgomery podľa nhl.com.
Dvorský sa prvýkrát presadil v 11. minúte, keď v ofenzívnej akcii domácich ťažil z prihrávky Hugha McGinga a strelou švihom z pravého krídla prekonal Juuseho Sarosa.
Bol to pre neho štvrtý gól v kariére a zároveň prvý, ktorý nedosiahol v presilovke. Vyrovnal ním na priebežných 1:1, no hostia získali náskok späť.
VIDEO: Prvý gól Dvorského
Od 39. minúty viedli už 4:1, no domácich vrátil do hry o body gól Dvorského v 49. minúte.
Slovenský útočník sa v početnej výhode ocitol pri pravej žŕdke, kde zužitkoval prihrávku Jakea Neighboursa.
VIDEO: Druhý gól Dvorského
Domáci sa v snahe vyrovnať odhodlali k hre bez brankára pomerne skoro, no Filip Forsberg v 57. minúte uzavrel skóre zápasu a zároveň skompletizoval svoj hetrik - jedenásty v kariére.
„Bol to z našej strany solídny zápas. Dobre sme ho začali. Rýchly gól už v prvej minúte nám dodal impulz,“ uviedol Forsberg.
VIDEO: Hetrik Forsberga
Dvorský nastúpil na pozícii stredného útočníka tretej formácie. Na ľade strávil celkovo 17:07 min a do štatistík mu pribudli aj plusový bod, menší trest za zdržovanie hry, tri strely, tri hity a zblokovaná strela.
Absolvoval 14 vhadzovaní, z ktorých vyhral päť a dosiahol na nich 36-percentnú úspešnosť.
V individuálne vydarenom zápase ukončil svoje 13-zápasové čakanie na gól. V prebiehajúcej sezóne odohral 24 zápasov, po ktorých má bilanciu päť gólov, jedna asistencia a sedem mínusových bodov.
Hráči St. Louis prehrali tretí zápas z predošlých štyroch, „predátorom“ podľahli druhýkrát v priebehu štyroch dní. Predators zvíťazili v siedmom zápase z uplynulých desiatich.
Doma sa nedarí New Yorku Rangers
Najslabším tímom na domácom ľade vo Východnej konferencii je New York Rangers a potvrdil to aj v zápase proti Anaheimu.
Ducks triumfovali 4:1 a nedopustili tretiu prehru po sebe. Domácim chýbal skúsený útočník Mika Zibanejad.
„Mika nenastúpi, pretože porušil tímové pravidlá - zmeškal ranný tréning. V ďalšom zápase už bude k dispozícii," povedal pred zápasom tréner „jazdcov“ Mike Sullivan.
Po stretnutí dodal: „Nebudem zachádzať do detailov, prečo sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli. Jednoducho veríme procesu, ktorý sme zaviedli pre náš tím. Máme určité očakávania, za ktorými všetci ideme. Všetci za to preberáme zodpovednosť.
S Mikom sme sa o tom porozprávali, urobili sme rozhodnutie a ideme ďalej. Je pre nás dôležitý hráč, skvelý hráč a človek.“
Ducks zvíťazili v Madison Square Garden prvýkrát od 5. novembra 2013, medzitým tam prehrali desať zápasov po sebe.
Rangers prehrali tretí zápas z predošlých štyroch a na domácom ľade získali v prebiehajúcej sezóne iba 11 bodov z možných 32.
Pred vlastným publikom je slabší iba Vancouver Canucks (9 bodov). „Počas prvých dvoch tretín sa mi naša hra naozaj páčila.
V tretej, keď (Ducks) skórovali tesne na konci presilovky, sa zdalo, že sme nemali dostatočný tlak na to, aby sme dokázali vyrovnať,“ poznamenal Sullivan.
Pre Ducks to bol predposledný štvrtý duel päťzápasového tripu po východnom pobreží. Za sebou mali prehry rozdielom troch gólov na ľade NY Islanders (2:5) a New Jersey (1:4). „Hovorili sme si, že tu musíme získať nejaké body. Hrali sme priamo a jednoducho. Keď prehráte dva zápasy po sebe, je to akoby ste stratili všetko.
Každý zápas je kritický, pretože všetky tímy potrebujú body. Odozva nášho tímu bola veľmi dobrá a teší ma, že sa hráči vrátili ku konzistentnému výkonu,“ povedal tréner Anaheimu Joel Quenneville.
Naďalej chýbal obranca Erik Černák
Ideálnu formu v domácich zápasoch nemajú ani hráči Tampy Bay, ktorí pred vlastnými divákmi prehrali tretí zápas po sebe. V noci na utorok nestačili v druhom floridskom derby sezóny na Panthers, ktorým podľahli 2:5.
V zostave Lightning naďalej chýbal obranca Erik Černák, ktorý pre zranenie absentuje od 23. novembra. Florida sa po vlažnejšom začiatku sezóny dvíha a dosiahla piate víťazstvo z predošlých šiestich duelov.
„Naši najlepší hráči boli dnes večer našimi najlepšími hráčmi. Sergej (Bobrovskij) predviedol dva alebo tri zákroky na začiatku zápasu, keď sme sa dostali do vedenia. Dostať sa do vedenia a zvládnuť oslabenia bolo kľúčové,“ uviedol tréner „panterov“ Paul Maurice.
Na vlastnom ľade neuspeli ani hráči Winnipegu, ktorí podľahli Ottawe 2:3 po predĺžení.
Asistencie pri všetkých troch góloch hostí si pripísal útočník Tim Stützle, o triumfe Ottawy rozhodol kapitán Brady Tkachuk.
„Jake Sandersom skvele prečítal situáciu a vytvoril brejk dvoch proti jednému. V ňom som dostal skvelú prihrávku od Timyho. Som spokojný s dvoma bodmi, ktoré sme získali,“ vyhlásil Tkachuk. Jets prehrali desiaty zápas z predošlých trinástich.
„Toto je zápas, ktorý sme mali vyhrať. Musíme nájsť spôsob, ako víťaziť, nech je už cesta k tomu akákoľvek. Potrebujeme získavať dva body a veľmi,“ povedal tréner Winnipegu Scott Arniel podľa nhl.com.
VIDEO: Víťazný gól Tkachuka
Hráči Dallasu sa vyhli tretej prehre po sebe, keď na domácom ľade zdolali Los Angeles 4:1. Upevnili si tak priebežnú 2. priečku v tabuľke Západnej konferencie za Coloradom.
Kings prehrali tretí zápas v rade. Ich brankárska jednotka Darcy Kuemper sa v 16. minúte zranil a nahradil ho Anton Forsberg.
NHL - 16. december - výsledky:
St. Louis Blues - Nashville Predators 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Góly: 11. Dvorský (McGing, Faulk), 49. Dvorský (Neighbours, Bučnevič) - 1. Forsberg (O´Reilly, Skjei), 22. Bunting (Perbix, Haula), 26. Forsberg (Stamkos, Josi), 39. Schaefer (Josi), 57. Forsberg (O´Reilly).
Brankári: Hofer - Saros, strely na bránku: 22:26.
New York Rangers - Anaheim Ducks 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly: 37. Robertson (Panarin, Lafreniere) - 28. LaCombe (Poehling, Trouba), 46. Gauthier (Sennecke, Zellweger), 60. Gauthier (Carlsson, Killorn), 60. Miňtuchov (Poehling, Johnston).
Brankári: Šesťorkin - Dostál, strely na bránku: 27:26.
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Góly: 40. Crozier (Bjorkstrand, Point), 43. Moser (Point, Raddysh) - 3. Reinhart (Ekblad), 4. Lundell (Balinskis, Jones), 32. Marchand (Verhaeghe, Ekblad), 39. Reinhart (Samoskevich), 47. Verhaeghe (Balinskis).
Brankári: Johansson - Bobrovskij, strely na bránku: 28:24.
Winnipeg Jets - Ottawa Senators 2:3 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 36. Pionk (Connor, Perfetti), 39. Stanley (Barron, Vilardi) - 31. Cousins (MacDermid, Stützle), 59. Sanderson (Stützle), 63. Tkachuk (Stützle, Sanderson).
Brankári: Hellebuyck - Ullmark, strely na bránku: 25:31.
Dallas Stars - Los Angeles Kings 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly: 36. Duchene (Rantanen, Johnston), 47. Back (Faksa, Blackwell), 57. Rantanen (Harley), 60. Johnston (Duchene) - 32. Kuzmenko.
Brankári: DeSmith - Kuemper (16. Forsberg), strely na bránku: 26:28.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: