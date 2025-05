VIDEO: Edmonton oslavuje postup do konferenčného finále, Florida vyrabovala Toronto

NEW YORK. Hokejisti Edmontonu Oilers si ako prvý tím zabezpečili postup do semifinále play off NHL.

Účasť vo finále Západnej konferencie spečatili v noci na štvrtok víťazstvom na ľade Vegas Golden Knights 1:0 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:1.

Krok od účasti vo finále Východnej konferencie sú hráči Floridy, ktorí v piatom dueli 2. kola uspeli na ľade Toronta 6:1 a v sérii sa ujali vedenia 3:2.