Fehérváry odohral 300. zápas v NHL. Som nesmierne rád, že tu môžem byť, hovoril

WASHINGTON. Už keď vstúpil na ľad úvodného zápasu sezóny 2025/26, zapísal si na svoje konto veľký míľnik.
Obranca Martin Fehérváry odohral v noci na štvrtok svoj 300. zápas v NHL. Washington ale prehral na domácom ľade 1:3 s Bostonom.
Rodák z Bratislavy dosiahol jubileum ako 32. Slovák v histórii. V historickom rebríčku je pred ním s 322 duelmi Marián Šťastný.
Ak Fehérváry odohrá v tomto ročníku kompletnú sadu zápasov základnej časti, posunie sa na 27. miesto.
„Som nesmierne rád, že tu môžem byť. Odohrať 300. zápasov je pre mňa veľká vec a som z toho nadšený," hovoril Fehérváry pred jubilejným zápasom.
Slovenský reprezentant odohral všetky zápasy v jednom klube - Washingtone Capitals. Ten ho draftoval do profiligy v roku 2018 v druhom kole z celkového 46. miesta.
Debut v NHL si 26-ročný Slovák pripísal 2. októbra 2019 v zápase proti St. Louis. Prvý gól strelil Calgary 21. októbra 2021.
„Debutovať v NHL bolo úžasné, užil som si to, aj keď som určite prežíval stres. Prvý zápas v NHL je len jeden, ten si zapamätám navždy."
V lete podpísal Fehérváry s Capitals novú sedemročnú zmluvu v celkovej výške 42 miliónov dolárov, ročne si tak prilepší o šesť miliónov dolárov. Kontrakt začne platiť od budúcej sezóny.
„Som poctený, že som mohol podpísal dlhodobý zmluvu práve vo Washingtone. Veľmi som si obľúbil nielen klub, ale aj mesto. Milujem to tu a verím, že tu ostanem čo najdlhšie," dodal.
Klub mu pri príležitosti 300. zápasu venoval poďakovanie na sociálnych sieťach a tiež na kocke nad ľadom, pričom v hale Capital One Arena tlieskali stovky priaznivcov.
Za tri stovky zápasov dokázal Fehérváry nazbierať 22 gólov, 53 asistencií, 506 blokov a 809 hitov.
V minulej sezóne si pripísal kariérne maximum v počte asistencií (20) aj bodov (25) v jednom ročníku.
Spomedzi obrancov draftovaných v rovnakom roku je Fehérváry ôsmy v góloch a odohratých zápasoch a desiaty v asistenciách a bodoch.
