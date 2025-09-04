Výborný výkon pražskej Sparty. V Lige majstrov zdolala švédskeho šampióna

BRATISLAVA. Hokejisti HC Sparta Praha zdolali Luleu 2:1 po samostatných nájazdoch na domácom ľade vo štvrtkovom stretnutí 3. kola Ligy majstrov.
Český vicemajster si proti švédskemu majstrovi pripísal prvé víťazstvo v novom ročníku európskej súťaže.
Úradujúci šampión LM zo švajčiarskeho Zürichu si v Dánsku poradil s Odense Bulldogs 4:2 a po troch dueloch má 7 bodov. Švédsky vicemajster Brynäs IF zvíťazil nad rakúskym Klagenfurtom 4:2.
Hráči fínskeho Ilves Tampere zvíťazili aj vo svojom treťom vystúpení v tohtoročnej edícii LM, keď zdolali 2:1 rakúsky Red Bull Salzburg, ktorý tak zaknihoval prvú prehru.
V akcii bol aj fínsky majster. KalPa Kuopio má po troch stretnutiach na konte osem bodov, keď nad nórskym Storhamarom zvíťazila vysoko 6:1.
Švédska Frölunda triumfovala na ľade poľského GKS Tychy 3:1 a po troch zápasoch má plný počet bodov.
Hokejová Liga majstrov - 3. kolo:
Odense Bulldogs - ZSC Lions Zürich 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Góly: 22.Thelin (Jensen), 44. Thelin (Andersen, Hansen) - 21. Andrighetto (Malgin, Weber), 26. Grant (Balcers, Marti), 41. Rudolfs, 56. Bader (Baechler)
Brynäs IF - KAC Klagenfurt 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Góly: 3. Vesel (Kempný, Ölund), 42. Kinnvall (Pettersson), 50. Silfverberg (Larsson, Bäckström), 59. Pettersson (Ölund, Kinnvall) - 14. Hundertpfund (Schwinger), 54. From (Herburger, Kempe)
HC Sparta Praha - Lulea Hockey 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Krejčík (Špaček,Chlapík), rozhodujúci sam. nájazd Chlapík - 25. Levtchi (Liedes, Andreasson)
Ilves Tampere - EC Red Bull Salzburg 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 29. Henman (Teuho-Markkola), 50. Ratinen (Lööke, Pelli) - 36. Stephens (Eliseev, Auer)
KalPa Kuopio - Storhamar Hockey 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Góly: 3. Hartikainen (Borchardt, Rissanen), 9. Könönen (Ketola, Lantta), 27. Kapanen (Korhonen), 35. Hartikainen (Mononen), 36. Borchardt (Klemetti, Curry), 52. Mäenpää (Lantta, Gallet) - 32. Berglund (Gatenby)
GKS Tychy - Frölunda HC 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Góly: 10. Kuru (Heljanko, Pociecha) - 36. Friberg (Tömmernes), 42. Hasa (Nilsson), 49. Ruotsalainen (Högberg)