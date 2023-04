Seattle krôčik od historického momentu, obhajcov má na lopate

NEW YORK. V play-off hokejovej NHL ešte stále nepoznáme ani jedného postupujúceho do druhého kola. Šancu zmeniť to mali v noci zo stredy na štvrtok Boston Bruins.

Proti Floride viedli už 3:1 na zápasy. V domácom prostredí jej však podľahli 3:4 po predĺžení.

Strojcom úspechu bol brankár Sergej Bobrovskij. Pochytal 44 zo 47 streleckých pokusov "medveďov". Cats potrebovali na výhru len 25 striel, po šiestich minútach v predĺžení rozhodol Matthew Tkachuk.

Postupový mečbal si na ľade Colorada vybojovali Seattle Kraken. Po víťazstve 3:2 vedú rovnakým skóre aj v sérii. Ak by sa im podarilo postúpiť, stali by sa prvým tímom v dejinách, ktorý vo svojej historicky prvej play-off sérii zdolal úradujúcich šampiónov.