Tatar konečne prelomil mlčanie, Slafkovský v tretej tretine skoro nehral

NEW YORK. Hokejový útočník Tomáš Tatar ukončil päťzápasovú sériu bez bodu a presadil sa pri výhre New Jersey 4:2 nad Floridou. Strelil gól do prázdnej bránky.

Celkovo odohral 17 minút a 17 sekúnd, pripísal si plusový bod a trikrát vystrelil na bránku. Skóroval bez asistencie.

Tatar si ôsmym gólom v sezóne upevnil post slovenského streleckého lídra. V tabuľke produktivity má 17 bodov, na prvého Ružičku stráca jeden.

VIDEO: Gól Tomáša Tatara