VIDEO: Nemec prispel k triumfu New Jersey asistenciou, Pospíšilovi neuznali gól

Slovenský obranca v drese New Jersey Devils Šimon Nemec (vpravo) sa teší z gólu,. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|19. mar 2026 o 07:00
V akcii boli štyria Slováci.

 Slovenský obranca Šimon Nemec pomohol asistenciou k triumfu New Jersey na ľade New Yorku Rangers 6:3 v nočnom zápase NHL.

Devils zvíťazili tretíkrát v sérii, v tabuľke Východnej konferencie sú na 13. priečke a od postupu do play off ich delí desať bodov.

Nemec asistoval pri góle Jacka Hughesa, ktorým hostia v 54. minúte zvýšili na 5:3.

VIDEO: Asistencia Šimona Nemca

Washington v zostave aj s Martinom Fehérvárym uspel doma proti Ottawe 4:1.

Výber Capitals z druhého kola draftu 2024 Cole Hutson strelil gól vo svojom debute v NHL, keď do prázdnej bránky v presilovke stanovil výsledku konečnú podobu.

„Myslím si, že bol fenomenálny. Už od prvého striedania. Chceli sme ho dostať na ľad čo najskôr a zapojiť ho do zápasu, bolo to jedno z najlepších prvých striedaní, aké sme mali počas celej sezóny.

Urobil veľa dobrých vecí. Neviem, či by ste si vedeli predstaviť lepší debut pre Colea Hutsona v drese Capitals,“ citoval web NHL trénera Washingtonu Spencera Carberyho.

V súboji Calgary - St. Louis sa predstavili Slováci na oboch stranách a z triumfu 2:1 po predĺžení sa tešil domáci útočník Martin Pospíšil, v útoku hostí nastúpil Dalibor Dvorský.

Pospíšil pôvodne skóroval v 13. minúte, no hostia si vzali trénerskú výzvu a gól následne nebol uznaný pre ofsajd.

V súboji dvoch najlepších tímov súťaže uspel Dallas na ľade Colorada 2:1 po nájazdoch. Ako jediný sa v nájazdoch presadil Wyatt Johnston. Hráči Avalanche prehrali tretíkrát za sebou, no naďalej vedú ligu pred Stars o dva body.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Juraj Slafkovský

Montreal

67

24

32

56

+5

2.

Šimon Nemec

New Jersey

54

10

13

24

0

3. 

Martin Fehérváry

Washington

68

4

17

20

+14

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

57

10

6

16

-4

5.

Pavol Regenda

San Jose

20

9

1

10

+3

6.

Erik Černák

Tampa

45

1

6

7

+1

7.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

8.

Martin Pospíšil

Calgary

14

1

1

2

-4

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

﻿NHL - výsledky (19. marec):

New York Rangers - New Jersey Devils 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Góly: 16. Gavrikov (Lafreniere), 21. Zibanejad (Perreault), 50. Sheary (Robertson, Miller) - 17. Hischier (Brown, Bratt), 20. Griciuk, 32. Brown (Hughes, Hischier), 47. Meier (Cotter), 54. Hughes (NEMEC, Brown), 57. Bratt (Dillon, Hughes)

Brankári: Quick - Markström, strely na bránku: 18:39

Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 6:5 pp (1:0, 1:1, 3:4 - 1:0)

Góly: 10. Martinook (Staal, Slavin), 37. Blake (Hall, Ehlers), 44. Hall (Blake, Stankoven), 53. Stankoven (Ehlers, Blake), 58. Miller (Walker, Ehlers), 65. Walker (Aho, Jarvis) - 30. Crosby (Rakell, Karlsson), 41. Karlsson (Rakell, Malkin), 48. Rust, 55. Karlsson (Wotherspoon, Crosby), 56. Kindel (Mantha, Soloviov)

Brankári: Andersen - Skinner, strely na bránku: 44:35

Washington Capitals - Ottawa Senators 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Góly: 29. Ovečkin (Sandin), 39. Wilson (Van Riemsdyk, Dubois), 59. Protas (McMichael), 60. Hutson - 58. Stützle (Giroux, Chabot)

Brankári: Thompson - Ullmark, strely na bránku: 18:39

Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 19. Makar (Kadri, MacKinnon) - 27. Robertson (Bastian, Harley), rozh. nájazd Johnston

Brankári: Wedgewood - Oettinger, strely na bránku: 34:18.

Calgary Flames - St. Louis Blues 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 3. Zary (Strome), rozh. nájazd Farabee - 24. Holloway (Snuggerud, Thomas).

Brankári: Cooley - Hofer, strely na bránku: 31:27

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Góly: 40. Gauthier (Minťukov), 59. Carlsson (Terry, Gauthier) - 3. Glendening (York, Hathaway), 28. Tippett (Sanheim), 63. Cates (Mičkov)

Brankári: Dostál - Vladař, strely na bránku: 36:28

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

