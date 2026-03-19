VIDEO: Nemec prispel k triumfu New Jersey asistenciou, Pospíšilovi neuznali gól

Slovenský obranca Šimon Nemec pomohol asistenciou k triumfu New Jersey na ľade New Yorku Rangers 6:3 v nočnom zápase NHL.
Devils zvíťazili tretíkrát v sérii, v tabuľke Východnej konferencie sú na 13. priečke a od postupu do play off ich delí desať bodov.
Nemec asistoval pri góle Jacka Hughesa, ktorým hostia v 54. minúte zvýšili na 5:3.
VIDEO: Asistencia Šimona Nemca
Washington v zostave aj s Martinom Fehérvárym uspel doma proti Ottawe 4:1.
Výber Capitals z druhého kola draftu 2024 Cole Hutson strelil gól vo svojom debute v NHL, keď do prázdnej bránky v presilovke stanovil výsledku konečnú podobu.
„Myslím si, že bol fenomenálny. Už od prvého striedania. Chceli sme ho dostať na ľad čo najskôr a zapojiť ho do zápasu, bolo to jedno z najlepších prvých striedaní, aké sme mali počas celej sezóny.
Urobil veľa dobrých vecí. Neviem, či by ste si vedeli predstaviť lepší debut pre Colea Hutsona v drese Capitals,“ citoval web NHL trénera Washingtonu Spencera Carberyho.
V súboji Calgary - St. Louis sa predstavili Slováci na oboch stranách a z triumfu 2:1 po predĺžení sa tešil domáci útočník Martin Pospíšil, v útoku hostí nastúpil Dalibor Dvorský.
Pospíšil pôvodne skóroval v 13. minúte, no hostia si vzali trénerskú výzvu a gól následne nebol uznaný pre ofsajd.
V súboji dvoch najlepších tímov súťaže uspel Dallas na ľade Colorada 2:1 po nájazdoch. Ako jediný sa v nájazdoch presadil Wyatt Johnston. Hráči Avalanche prehrali tretíkrát za sebou, no naďalej vedú ligu pred Stars o dva body.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
67
24
32
56
+5
2.
Šimon Nemec
New Jersey
54
10
13
24
0
3.
Martin Fehérváry
Washington
68
4
17
20
+14
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
57
10
6
16
-4
5.
Pavol Regenda
San Jose
20
9
1
10
+3
6.
Erik Černák
Tampa
45
1
6
7
+1
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
8.
Martin Pospíšil
Calgary
14
1
1
2
-4
NHL - výsledky (19. marec):
New York Rangers - New Jersey Devils 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly: 16. Gavrikov (Lafreniere), 21. Zibanejad (Perreault), 50. Sheary (Robertson, Miller) - 17. Hischier (Brown, Bratt), 20. Griciuk, 32. Brown (Hughes, Hischier), 47. Meier (Cotter), 54. Hughes (NEMEC, Brown), 57. Bratt (Dillon, Hughes)
Brankári: Quick - Markström, strely na bránku: 18:39
Carolina Hurricanes - Pittsburgh Penguins 6:5 pp (1:0, 1:1, 3:4 - 1:0)
Góly: 10. Martinook (Staal, Slavin), 37. Blake (Hall, Ehlers), 44. Hall (Blake, Stankoven), 53. Stankoven (Ehlers, Blake), 58. Miller (Walker, Ehlers), 65. Walker (Aho, Jarvis) - 30. Crosby (Rakell, Karlsson), 41. Karlsson (Rakell, Malkin), 48. Rust, 55. Karlsson (Wotherspoon, Crosby), 56. Kindel (Mantha, Soloviov)
Brankári: Andersen - Skinner, strely na bránku: 44:35
Washington Capitals - Ottawa Senators 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly: 29. Ovečkin (Sandin), 39. Wilson (Van Riemsdyk, Dubois), 59. Protas (McMichael), 60. Hutson - 58. Stützle (Giroux, Chabot)
Brankári: Thompson - Ullmark, strely na bránku: 18:39
Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:2 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 19. Makar (Kadri, MacKinnon) - 27. Robertson (Bastian, Harley), rozh. nájazd Johnston
Brankári: Wedgewood - Oettinger, strely na bránku: 34:18.
Calgary Flames - St. Louis Blues 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 3. Zary (Strome), rozh. nájazd Farabee - 24. Holloway (Snuggerud, Thomas).
Brankári: Cooley - Hofer, strely na bránku: 31:27
Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 40. Gauthier (Minťukov), 59. Carlsson (Terry, Gauthier) - 3. Glendening (York, Hathaway), 28. Tippett (Sanheim), 63. Cates (Mičkov)
Brankári: Dostál - Vladař, strely na bránku: 36:28
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: